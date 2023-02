NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Parla Ariete

Una delle artiste più interessanti e amate del momento è senza dubbio Ariete. La giovane cantante come sappiamo quest’anno per la prima volta ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare al Festival di Sanremo 2023, dove ha ottenuto un grande successo. Sul palco dell’Ariston Arianna ha presentato il brano Mare Di Guai, che ha conquistato il cuore dei fan, e non solo. Ma a chi è dedicata la canzone e di cosa parla?

Come in molti sapranno il pezzo parla dell’amore per un’altra ragazza e racconta di una relazione finita. Ma non solo. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Ariete ha specificato che la canzone Mare Di Guai è dedicata alla sua ex fidanzata. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il mio brano racconta di una relazione finita. Nella canzone è come se io cercassi aiuto in questa persona, chiedendole di buttarsi con me nelle cose perché “non sono in grado di nuotare con gli squali”. Non è un brano che rinnega il mio passato, anzi. È quasi una lettera verso questa persona e per coloro che l’ascolteranno. Questa persona è una mia ex fidanzata. Lei sa di questo brano, è nato nell’estate 2022, appena dopo la rottura. Gliel’ho fatto ascoltare, sa che è dedicato a lei”.

Ma chi è dunque l’ex fidanzata di Ariete a cui la cantante ha dedicato la canzone Mare Di Guai? Nientemeno che Jenny De Nucci. Come in molti ricorderanno la giovane attrice è diventata nota al grande pubblico per via della sua partecipazione a Il Collegio. Successivamente ha debuttato al cinema, prendendo parte alla trilogia “Sul più bello”. La relazione tra la cantante e la De Nucci fin dal primo momento ha attirato l’attenzione del web e la coppia è diventata amatissima sui social, fino a quando nel giugno del 2022 le due hanno annunciato la rottura definitiva.