No, non è uno scherzo! Luca Onestini ha lanciato il singolo “Chat GPT”, ispirato alla sua rottura con Aleska Genesis, che lo aveva lasciato dopo aver chiesto consiglio all’intelligenza artificiale. Il brano diventerà il nuovo tormentone? Di sicuro ha già attirato la curiosità di molti…

La canzone di Luca Onestini

Che fare quando il tuo fidanzato o la tua fidanzata ti lascia perché gliel’ha suggerito…. ChatGPT? Disperarsi e domandarsi il perché oppure reagire come ha fatto Luca Onestini? L’ex gieffino ci ha dato una risposta: farci una canzone.

Sì, è successo davvero. Dopo essersi fatto notare dal pubblico per programmi come Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e reality internazionali, Luca Onestini ha deciso di tuffarsi nella musica – e non con un brano qualsiasi, ma con una canzone ironica che prende spunto dalla sua vita sentimentale. Il singolo si intitola “Chat GPT” e uscirà questa settimana.

Nell’anteprima video pubblicata sui social, Luca Onestini mostra tutto il suo stile da seduttore: una ragazza gli chiede “Mi ami?” e lui risponde con nonchalance: “Chiedilo a Chat GPT”, con ironia. Il tutto condito da atmosfere particolari, smorfie e un messaggio preciso su come la dipendenza digitale anche in amore.

Ma dietro tutto questo divertimento c’è una storia vera. L’idea nasce dopo la rottura con Aleska Genesis, conosciuta durante il reality La Casa de Los Famosos. I due sembravano inseparabili, tanto che Luca Onestini aveva dichiarato di aver finalmente ritrovato fiducia nei sentimenti. Peccato che, poche settimane dopo, Aleska lo abbia lasciato – dopo aver chiesto consiglio proprio a ChatGPT.

Lui, incredulo, si era sfogato sui social: “Ma dove siamo finiti? Lei ha chiesto a un’intelligenza artificiale se stare con me!”. Superato lo choc per l’accaduto, Luca ha deciso di trasformare la delusione amorosa in ironia, facendo quello che oggi riesce meglio: realizzare un video/canzone virale.

Tra TikTok e Instagram, l’anteprima del brano ha già acceso la curiosità dei fan. Resta da vedere se Chat GPT di Luca Onestini conquisterà anche le classifiche o quantomeno attirare l’attenzione di molti come avvenuto per l’anteprima.