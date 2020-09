Chi è Fausto Leali? Età, altezza, moglie e figli, canzoni e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere sul cantautore Fausto Leali: l’età, l’altezza, la moglie e i figli, le canzoni e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Fausto Leali?

Fausto Leali età, biografia e altezza

Ecco alcuni accenni della biografia di Fausto Leali. Il cantante è nato a Nuvolento (nel bresciano) il 29 ottobre 1944. La sua età dunque è di 75 anni. L’altezza corrisponde a 1 metro e 73 centimetri, mentre il peso si aggira intorno ai 70 kg.

Che altro sappiamo di lui? Fausto, non tutti sanno, ma è cresciuto in una famiglia davvero povera. Fin da piccolo, aveva solo 10 anni, ha iniziato a lavorare come garzone per dare un contributo alla sua famiglia.

Fin da bambino, però, Leali ha manifestato un amore per il canto e la musica. La sua mamma, che si è accorta di questa sua grande dote, l’ha spinto ad approfondire gli studi e prendere lezioni di chitarra gratuite da Tullio Romano.

L’intuito della mamma di Fausto Leali non si è rivelato sbagliato, tanto che oggi risulta essere uno dei più importanti pilastri della musica italiana. Ma vediamo ora qualcosa circa la sua vita privata…

Vita privata: moglie e figli

Cosa c’è da sapere, invece, circa la vita privata di Fausto Leali? Il cantautore italiano ha sposato Milena Cantù (ex di Adriano Celentano). Con lei ha avuto due figlie: Samantha e Deborah.

Fausto si è poi sposato una seconda volta con Claudia Cocomello e con lei ha avuto altri due figli: Lucrezia e Francis Faustino.

A seguire, negli anni ’90 ha incontrato colei che ora è la sua attuale moglie: Germana Schena, 30 anni più giovane di lui. I due si sono innamorati proprio sul lavoro (lei aveva già un figlio), dato che era una delle sue coriste e vivono in Germania.

Spesso il cantante non manca occasione di posare sui social insieme alla sua famiglia.

Carriera e canzoni

Come vedremo, la carriera di Fausto Leali è caratterizzata da molteplici riconoscimenti e soprannomi, legati in particolare alla sua vocalità. Quello a spiccare maggiormente è nero bianco.

Ma com’è iniziato il percorso del cantante nel mondo della musica? Tutto ha preso il via con le lezioni di chitarra a 10 anni, che l’hanno portato poi ad entrare nella prima orchestra a 14 anni (quella di Max Corradini) per poi aggiungersi alla squadra del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami.

È nel 1961 l’anno in cui con lo pseudonimo di Fausto Denis ha inciso il suo primo disco e ha scritto il brano Amarti così. Dopo 6 anni però arriva il successo clamoroso di Leali con una delle hit più amate della sua carriera: A Chi, versione italiana di Hurt. Oltre a conquistare 4 dischi d’oro ha venduto oltre 4.000.000 di copie nel mondo.

Poi la partecipazione a Sanremo e il 4° posto con la canzone Debora nel 1968. Segue poi Angeli Negri, apripista del disco Il Negro Bianco. Anche nel 1969 Fausto Leali si è presentato al Festival bissando il successo dell’anno precedente. Il cantautore è tornato poi alla kermesse nel 1970, 1972 e 1973.

Come dimenticare poi la grandiosa collaborazione con uno dei maestri della musica nostrana, Mogol. Così nel 1975 ha pubblicato l’album Amore Dolce, Amore Amaro, Amore Mio. L’anno seguente è uscita, una tra le canzoni più importanti della sua carriera, Io Camminerò, tradotta anche in spagnolo (Yo caminaré). Durante questi anni, Fausto Leali si è avvicinato anche alla musica napoletana, tanto che Totò gli chiese di incidere Malafemmena, che diverrà sigla di una serie dedicata al grande maestro. Nel 1986 ricordiamo il duetto con Mina con Via di qua (con la quale duetterà anche nel 2016 in A chi mi dice dei Blue), a cui seguiranno hit come Io Amo, Mi Manchi e Ti Lascerò, vincitore di Sanremo 1989. Nel 1992 ha fatto ritorno all’Ariston con Perché per poi tornare a New York dove realizza il suo album.

Ma sono davvero tanti, tantissimi i successi di Fausto Leali, che non basterebbe di certo un singolo articolo per elencarli tutti.

Come dicevamo nel 2016, è uscito il singolo A Chi Mi Dice (cover dei Blue) che Fausto Leali ha deciso di cantare insieme a Mina. La canzone ha anticipato il disco Non Solo Leali. Nell’album sono contenuti vari duetti insieme a Renzo Arbore, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri e Umberto Tozzi.

Il 6 febbraio 2020, Leali ha fatto il suo ritorno Sanremo nella serata dei duetti e ha accompagnato Michele Zarrillo, in gara alla kermesse, sulle note di Deborah.

Programmi TV e film

Tra i programmi TV a cui ha partecipato Fausto Leali troviamo:

Fantastico chi?

Music Farm 2

Volami nel cuore

Non sparate sul pianista

Tale e quale show

Tale e quale show – Il torneo

Ballando con le stelle 12

Ora o mai più

Miss Italia 2019

Il cantante mascherato

Grande Fratello VIP 5

A cui si aggiungono anche due film:

I ragazzi dell’Hully Gully

Nessuno mi può giudicare (come cameo)

Dove seguire Fausto Leali: Instagram e social

Chi apprezza Fausto Leali e detiene dei profili social, non può di certo esimersi dal seguire il cantante sulle varie piattaforme online. L’artista infatti è presente su Instagram, Facebook e Twitter (il meno utilizzato tra i tre).

Con i suoi fan il cantante condivide tantissimi contenuti. Da foto e video di vita privata (insieme alla sua dolce metà, figli e amici) a scatti in compagnia di colleghi o che raccontano, in qualche modo, i suoi progetti lavorativi. Proprio su Instagram, a pochi giorni da suo debutto al Grande Fratello Vip, che Fausto Leali ha voluto dire la sua:

“Cari amici, quando ho preso la decisione di accettare l’invito di partecipare al Grande Fratello VIP, ero consapevole che sarei stato oggetto di critiche e questo fa parte del gioco. Ma per gli spropositi letti, e quindi cose non vere, tengo a precisare che: nella mia vita ho sempre lavorato e lavoro ancora con tanta soddisfazione e grinta e dopo 55 anni di dignitosa carriera, credo che mi possa permettere di giocare e fare esperienze nuove (tra l’altro credo che al GF mi divertirò un casino).

Colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha scritto delle parole simpatiche e di incoraggiamento, vi leggo tutti e vi sono immensamente grato.

Che questa nuova avventura abbia inizio! Vi abbraccio tutti con tanto affetto, vostro Fausto”.

Ha concluso Fausto Leali, entusiasta di mettersi alla prova con un’avventura del tutto inusuale per lui.

Fausto Leali al Grande Fratello Vip

Con avvio il 14 settembre 2020, il Grande Fratello Vip 5, dopo pochi mesi dalla precedente edizione, torna su Canale 5. A condurre la trasmissione ancora una volta è Alfonso Signorini con al suo fianco Pupo e Antonella Elia, nelle vesti di opinionisti. Tra i concorrenti ufficiali troviamo Fausto Leali.

A TV Sorrisi e Canzoni il cantante ha parlato e espresso le sue prime impressioni. Ecco cosa ha raccontato al settimanale:

“Nel lockdown ho imparato il silenzio e la tranquillità che mi sarà utile in Casa. Mi mancherà suonare gli strumenti. Che significa per me entrare nella Casa? Un piccolo sacrificio che spero si riveli un’esperienza positiva. Della convivenza con gli altri concorrenti mi spaventa la mancanza di rispetto e di educazione. Temo di dormire poco. Cercherò, durante il percorso, di essere me stesso, cioè simpatico. Io sono una persona semplice, forse anche troppo. Il mio motto è gustare la vita”.

Fausto Leali ha spiegato poi che il suo obiettivo non è quello di vincere:

“Non voglio vincere, voglio partecipare. Cosa spero per il futuro? Tornare alla mia vita e curare il più possibile il mio lavoro”.

Ha raccontato.

I concorrenti del GF Vip 5

Fausto Leali avrà modo di confrontarsi con altri concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. Ricordate tutti gli altri protagonisti? Ecco chi sono tutti e partiamo dall’elenco delle donne che varcheranno la Porta Rossa:

Ma non è finita. Tra gli uomini del cast del Grande Fratello Vip 5, troveremo invece i prossimi nomi:

Ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 facciamo il nostro in bocca al lupo per questa nuova esperienza, che certamente li arricchirà.

