Ilaria Galassi è stata vittima di uno scherzo da parte di un utente durante una Live su Instagram. Questa battuta conteneva un doppio senso di cui l’ex gieffina non si è accorta fin da subito.

Ilaria Galassi vittima di uno scherzo

Ilaria Galassi è stata una delle protagoniste (e continua a esserlo) della corrente edizione del Grande Fratello. Prima in coppia con le se inseparabili amiche dai tempi di Non è la Rai, in seguito è stata ufficialmente riconosciuta come giocatrice singola.

Il suo percorso, tuttavia, non è stato molto lungo da quel momento e la sua uscita è stata decretata dal pubblico in poco tempo. Oggi la Galassi è tornata a fare la sua vita di tutti i giorni tra famiglia e amici anche se rimane una presenza costante nello studio di Alfonso Signorini.

Nel mentre, inoltre, Ilaria Galassi trova il tempo per fare alcune dirette per dialogare con i fan e per raccontare le sue giornate. Qui sotto possiamo vedere un video che ne è un esempio. L’episodio che vi stiamo per citare è molto divertente perché l’ex gieffina è caduta vittima di uno scherzo online, in quanto qualcuno le ha chiesto di salutare un tale ‘Tomas Turbato‘.

Ha dato il remake di CIAO PICCOLA CHECCA POCCHIA pic.twitter.com/1yTQJiqzot — giulia (@gabrielsniceass) February 9, 2025

Lo ha fatto e ha ripetuto il nome due volte prima che qualcuno non inquadrato la avvertisse che si trattava di uno scherzo. Non è la prima volta che alcuni personaggi del web cadono vittima di questi scherzi che fanno molto divertire gli utenti. Anche Ilaria Galassi stessa, così come la persona che aveva accanto, ha sorriso ammettendo di non aver capito subito l’intento.

Adesso non ci resta che aspettare e vedere se sarà la sua amica Pamela Petrarolo a vincere il Grande Fratello o arrivare in finale. L’ultima puntata, infatti, è prevista per la fine di marzo.