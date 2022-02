Luciana Littizzetto e Alex Belli

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta Per Te, e ospite speciale della serata è stata Luciana Littizzetto! Come ben sappiamo ogni anno l’amatissima comica arriva all’interno del programma di Maria De Filippi, portando una ventata di gioia, simpatia e tanto divertimento. Ieri sera così Luciana ha deciso di inviare la posta a due celebri ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6: a Francesca Cipriani e al suo fidanzato Alessandro, e ad Alex Belli!

Entrambi i due ex Vipponi hanno naturalmente accettato l’invito, e come era prevedibile non sono mancate tante risate. La Littizzetto ha infatti aperto un talk sull’amore e sulla passione, e come era prevedibile non sono mancati i riferimenti al triangolo nato tra l’attore, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge, che da mesi sta appassionando l’Italia intera.

Ma non solo. Luciana Littizzetto ha anche portato dei doni ad Alex Belli, naturalmente con ironia. La comica ha infatti donato all’attore una serie di foglie, per coprirsi le parti intime durante gli shooting fotografici. Il momento ha così fatto divertire il pubblico e gli utenti sui social, e non sono mancati tanti commenti sarcastici.

Una bella collezione di foglie per Alex Belli da parte di Luciana 😂🌿 #CePostaPerTe @AXBproduction @lucianinalitti pic.twitter.com/FQjpoEp8jR — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 12, 2022

Nel mentre Alex domani sera come sappiamo farà ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 6, e finalmente scopriremo cosa accadrà tra l’attore, Delia Duran e Soleil Sorge.

