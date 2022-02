Delia Duran vuole baciare Antonio

Sono giorni pieni di tensione questi per Delia Duran. Solo qualche ora fa infatti la modella ha scoperto che domani sera Alex Belli farà ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 6, tuttavia non sembrerebbe essere entusiasta della notizia. Ma non solo. Proprio l’attore infatti ha deciso di regalare a sua moglie un aereo, con un messaggio dedicato a lei. Anche questo gesto però non ha fatto piacere a Delia, che così ha ammesso di non credere più ad Alex.

Come se non bastasse, la Duran si è pericolosamente avvicinata ad Antonio Medugno, e sembrerebbe che ci sia una grande sintonia tra i due. Poche ore fa per di più la modella ha fatto una confessione hot al tiktoker, che naturalmente non è passata inosservata. Anche ieri sera nella casa del GF Vip le temperature si sono alzate, ed è accaduto qualcosa che ha fatto discutere i social.

I Vipponi infatti hanno fatto un gioco con i Mikado a coppie, ma quando è toccato proprio a Delia Duran e ad Antonio Medugno, la modella ha tentato ripetutamente di baciare il tiktoker, che tuttavia ha avuto una reazione involontaria e ha cercato più volte di sfuggire ai baci! La cosa ovviamente non è passata inosservata, e in molti si chiedono cosa accadrà quando domani sera Alex Belli farà il suo ingresso in casa.

https://twitter.com/bagnotrash/status/1492594371316924421?s=21

Delia e suo marito riusciranno finalmente a chiarire le incomprensioni degli ultimi mesi, o invece la loro storia d’amore sarà davvero giunta al capolinea?

