Lucio Corsi si è esibito durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest nella serata di ieri, aggirando il regolamento della competizione.

Lucio Corsi ha aggirato il regolamento dell’Eurovision

Lucio Corsi ha portato un tocco di poesia e ribellione ieri sera a Basilea, durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, in rappresentanza dell’Italia.

Pur essendo già qualificato per la finale, in onda su Rai 2 sabato 17, il cantautore toscano si è esibito come da tradizione insieme agli altri finalisti automatici (Big Five e paese ospitante), offrendo una performance che ha fatto discutere e sognare.

Sul palco, Lucio Corsi ha riproposto l’intensa esibizione vista a Sanremo e nei suoi recenti concerti: seduto al pianoforte, ha dato il via a una versione emozionante del suo brano, accompagnato da Tommaso Ottomano, co-autore della canzone, alla chitarra elettrica.

L’atmosfera era sospesa, quasi teatrale, ma è stato il momento dell’armonica a sorprendere davvero tutti. Lucio, infatti, come aveva anticipato, ha suonato dal vivo il suo strumento simbolo, sostituendo l’assolo di chitarra originale con una breve e intensa melodia all’armonica.

Un gesto apparentemente semplice, ma in realtà inusuale per l’Eurovision, che vieta categoricamente l’uso di strumenti dal vivo, imponendo il solo utilizzo di basi pre-registrate.

Tuttavia, Lucio Corsi è riuscito ad aggirare il regolamento in maniera teoricamente legittima: l’armonica, non essendo collegata ad alcun amplificatore e venendo captata esclusivamente dal microfono, non rientrerebbe tra gli strumenti vietati.

Dovrebbe essere, quindi, tecnicamente permessa, anche se l’ultima vera esecuzione dal vivo all’Eurovision risale al 1998, quando le canzoni venivano ancora accompagnate da un’orchestra.

La scelta di Lucio ha affascinato il pubblico e fatto il giro dei social. Una piccola rivoluzione sonora, discreta ma significativa, che conferma ancora una volta l’anima fuori dagli schemi dell’artista. In attesa della finale, la performance di Corsi ha già lasciato un segno nella storia del contest.