Si rincorrono voci di una possibile squalifica a Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025. Scopriamo insieme cosa è emerso.

Eurovision 2025, Lucio Corsi rischia la squalifica?

Davvero Lucio Corsi rischia la squalifica da L’Eurovision Song Contest 2025 come si dice? Facciamo un attimo di chiarezza riguardo a questa notizia che sta circolando con insistenza in rete.

Oggi prende ufficialmente il via la nuova edizione della manifestazione canora a Basilea. A portare alta la bandiera per l’Italia ci sarà Lucio Corsi, che con la sua canzone Volevo essere un duro, con la quale è arrivato secondo a Sanremo 2025, proverà l’impresa. Ma tra i fan c’è della preoccupazione per i rumor su una presunta squalifica che potrebbe coinvolgere l’artista di Grosseto.

L’ipotesi è nata dallo stesso Lucio Corsi durante l’ospitata da Fabio Fazio, dove ha presentato il suo nuovo disco. Il cantautore ha rivelato di utilizzare l’armonica nel corso della sua esibizione: “Ma non diciamolo a voce alta, altrimenti quelli dell’Eurovision se ne accorgono e me lo vietano“, ha detto con la consapevolezza che non si possa usare alcuno strumento dal vivo sul palco.

Per regolamento le esibizioni all’Eurovision Song Contest, così come quella di Lucio Corsi, devo avere una base pre registrata in cui gli artisti sono chiamati a cantare. Il divieto di utilizzare strumenti dai vivo o autotune tra i tanti, è solo uno dei tanti punti da seguire. In questo caso quindi se corsi utilizzasse l’armonica violerebbe le regole e questo potrebbe far scattare un allontanamento dalla manifestazione.

Quindi ci si chiede: Lucio Corsi rischia la squalifica dall’Eurovision? Suonerà davvero lo strumento musicale in questione? L’artista è ben consapevole del rischio che potrebbe correre e ha spiegato volerla utilizzare sottolineando che intende suonarla con la bocca nel microfono, così che non sia punibile. Escamotage che potrebbe funzionare, ma anche no.

Pere infatti peraltro che Lucio Corsi quando agli organizzatori ha inviato la versione studio, questa non comprendeva l’armonica. Questa aggiunta dal vivo quindi potrebbe essere un rischio.

Solo durante l’Eurovision scopriremo quindi cosa succederà e ci auguriamo dunque che Lucio Corsi non rischi alcuna squalifica e possa proseguire il suo percorso senza intoppi.