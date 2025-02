Lucio Corsi ha accettato di andare all’Eurovision Song Contest 2025 e tanti suoi colleghi gli hanno scritto di messaggi di sostegno. Ecco chi gli ha inviato un pensiero e cosa ha detto.

Dopo che, nella giornata di ieri, Olly ha annunciato di voler rinunciare alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025 il suo posto è andato di diritto al secondo classificato. Ed è proprio per tale ragione che Lucio Corsi sarà uno dei concorrenti della kermesse internazionale con la sua “Volevo essere un duro“.

Tantissimi i messaggi di sostegno che ha ricevuto dai fan storici e anche da coloro che lo hanno scoperto e conosciuto meglio durante le cinque serata del Festival di Sanremo.

Tra i vari post d’incoraggiamento ne troviamo alcuni anche da parte di colleghi molto famosi. Possiamo, per esempio, citare Damiano David che su Instagram ha scritto “magia” mentre su Twitter: “Artisti, stampa, pubblico, tutti uniti per supportare Lucio Corsi“. Ma anche Emma Marrone gli ha fatto un in bocca al lupo aggiungendo una battuta:

“Sono felice che Lucio Corsi ha detto sì per l’Eurovision!!! Altrimenti ero pronta ad andarci con APNEA. Un bel quattordicesimo posto anche lì. Che comunque è meglio del ventunesimo”.

LEGGI ANCHE: Shaila Gatta scrive una canzone rap contro Helena Prestes (VIDEO)

Ma possiamo anche menzionare Madame con un bel “forza Lucio!” e Piero Pelù con un ironico “inseguirai mucche psichedeliche“. Citiamo poi Lil Jolie, Cristina Parodi, Andrea Dianetti, Giulia Salemi, Clara e Mariasole Pollio. Ovviamente, non poteva mancare il buon augurio di Topo Gigio, il quale ha duettato con Lucio Corsi nella serata delle cover di Sanremo:

“Tutti a fare il tifo per Lucio all’Eurovision. Purtroppo non ci sarò perché ho il daspo in Svizzera dopo una rissa in un club privè nel ’98”.

Come se la caverà? Vi abbiamo di recente parlato delle previsioni degli scommettitori ma solo il tempo rivelerà come si piazzerà in classifica all’Eurovision.