Dopo le prove per l’Eurovision 2025, Lucio Corsi incontra un fan che lo aspetta per sei ore: il video diventa virale

In questi giorni Lucio Corsi sta facendo le prime prove in vista dell’Eurovision Song Contest 2025. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato. Un giovane fan ha infatti aspettato il cantante per ben 6 ore e lui lo incontra all’uscita.

Il bellissimo gesto di Lucio Corsi

È senza dubbio un momento d’oro questo per Lucio Corsi. Il cantante solo lo scorso febbraio si è classificato secondo al Festival di Sanremo e con Volevo essere un duro ha scalato le classifiche. Nel mentre l’artista è stato scelto anche per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, a seguito della rinuncia di Olly, che di diritto avrebbe dovuto prendere parte alla kermesse musicale. Lucio nel frattempo ha anche pubblicato il suo nuovo album di inediti e ha dato il via a un tour che sta registrando diversi soldi. Solo negli ultimi giorni è invece partito per Basilea, dove si svolgerà l’ESC.

Proprio in queste ore è però accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto emozionare il web. Corsi infatti, in vista della prima esibizione all’Eurovision, ha dato il via alle prove e di certo in molti attendono con ansia di scoprire come ci stupirà. Un giovanissimo fan nel mentre ha atteso l’uscita del cantante per ben 6 ore, con la speranza di riuscire a beccare il suo idolo per un saluto.

Dopo aver finito di le prove così Lucio Corsi ha incontrato il suo fan e gli ha autografato non solo il vinile, ma anche un poster, per poi scattare un selfie ricordo con lui. Il video del momento nel mentre ha fatto in breve il giro del web e il bellissimo gesto del cantante è stato apprezzato da tutti.

lucio corsi meeting a fan in basel after rehearsals 💗 pic.twitter.com/PwVQ4wi7F2 — 🇮🇹🧚🏻‍♀️ (@vetuIonia) May 9, 2025

Lucio nel frattempo si sta concentrando a pieno sull’Eurovision e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.