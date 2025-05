Non mancano già le prime liti a L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore infatti a scontarsi sono stati Nunzio Stancampiano e Carly Tommasini e proprio l’influencer è scoppiata in lacrime.

Nunzio Stancampiano vs Carly Tommasini

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è partita solamente da tre giorni ma in Honduras gli animi sembrerebbero essersi già scaldati. Tra alcuni dei concorrenti sono infatti scoppiate delle liti e nelle ultime e ore a scontrarsi sono stati anche Nunzio Stancampiano e Carly Tommasini. Tutto è iniziato quando l’influencer è scoppiata in lacrime dopo che il resto del gruppo ha criticato la capanna che ha costruito e dopo che la produzione ha preso un provvedimento contro il gruppo dei Giovani, che hanno usato un accendino per accendere il fuoco. Carly si è così confrontata con i suoi compagni e ha dunque affermato:

“Abbiamo firmato un contratto. Noi siamo la spiaggia dei giovani, dovremmo dare il grande esempio. Magari c’è la tentazione dell’isola che di dice di prendere l’accendino e accendere il fuoco”.

A quel punto però è arrivata la dura reazione di Nunzio Stancampiano, che scagliandosi contro Carly Tommasini ha sbottato dichiarando: “Però non fate i perbenisti. Vivete proprio in un modo che boh, non lo so. Tu non hai mai fatto nulla di grave?”. Quando poi il ballerino ha accusato l’influencer di piangere a favore di telecamera, Carly ha aggiunto. “Io non penso alla gente a casa, io sono reale a differenza tua”. Pronta la replica finale di Nunzio, che stroncando l’influencer ha affermato: “Ma quale reale, sono tre ore che piangi”.

"ma io non lo soooo, ma voi non avete mai fatto niente di grave" 💀 NUNZIO CHE AL SECONDO GIORNO DI ISOLA GIÀ LITIGA CON CARLY 😂 Aspettavo solo lui 🙏🏻#isola pic.twitter.com/S7hDBGgi1d — Ilaria 32,80%-21,07%✨🙆🏻‍♀️ IN LUTTO 💔 (@ilaaria22) May 9, 2025

Pare dunque che tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi ci siano già diverse tensioni in corso. Ma cosa accadrà durante le prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.