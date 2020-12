1 Lucrezia Lando e Marco De Angelis, maestri a Ballando con le stelle, si sono fidanzati. Ecco la foto che lo prova

Nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le stelle pare che sia scoppiato l’amore tra due maestri. In molti davano per certo che la storia sarebbe nata tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, invece la situazione è andata diversamente. Sembra certo ormai, infatti, che Lucrezia Lando e Marco De Angelis si siano fidanzati.

A dara l’annuncio ci hanno pensato loro stessi tramite i rispettivi canali social. In particolare sugli account Instagram, entrambi, hanno pubblicato una tenera foto in cui si guardano negli occhi mentre sorridono. Nella descrizione nulla più che un cuore a simboleggiare il loro affetto reciproco. Qui sotto, inoltre, potete vedere l’immagine in questione.

Nel corso della quindicesima edizione di Ballando con le stelle, infatti, più volte aveva preso piede il gossip secondo cui Lucrezia Lando e Marco De Angelis si fossero fidanzati. Nessuno dei due, però, aveva mai confermato la notizia, almeno fino ad oggi. Questo, poi, mette a tacere anche tutti i rumor che vedevano il maestro legato sentimentalmente a Vittoria Schisano. Proprio quest’ultima, durante un’intervista con Gossip e TV aveva dichiarato che il loro rapporto andava oltre la danza, senza mai specificare cosa volesse significare.

Fatto sta che, alla fine, la verità è venuta a galla e abbiamo scoperto che la storia d’amore ha colpito i due insegnanti di ballo. Un particolare indizio, inoltre, avrebbe dovuto farci scattare un campanello in testa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.