Chi è Vittoria Schisano? Età, fidanzato, altezza e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Vittoria Schisano: chi è, età, altezza, vita privata, fidanzato e profilo Instagram.

Chi è Vittoria Schisano

Nome e Cognome: Vittoria Schisano

Data di nascita: 11 novembre 1983

Luogo di Nascita: Pomigliano d’arco (NA)

Età: 36 anni

Altezza: 180 cm

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attrice

Fidanzata: Single

Figli: Nessuno

Tatuaggi: Nessuno

Profilo Instagram: @vittoria_schisano

Età e biografia

Vittoria Schisano è nata a Pomigliano D’Arco l’11 novembre del 1983, dunque ha quasi 37 anni di età. Il suo nome all’anagrafe dopo la nascita non è Vittoria, bensì Giuseppe. Da piccola trascorre la sua infanzia nel paese di origine, fino all’età di 15 anni quando decide di trasferirsi a Roma.

Da sempre appassionata di recitazione, Vittoria ha intrapreso diversi studi per coltivare il proprio sogno. Vittoria deve fare i conti con quella che è la sua realtà, poiché capisce di essere nata con un genere che non le appartiene. Una presa di coscienza difficile, che la porterà a passare periodi davvero difficili. Nel 2011, però, la Schisano decide di prendere la propria vita in mano e inizia un percorso di transizione.

Questo processo è lungo e a tratti doloroso, caratterizzato da diverse operazioni chirurgiche, alcune delle quali anche rischiose. Nel 2013, dopo due anni, finalmente Vittoria Schisano completa la sua transizione in donna e cambia il proprio nome. Da qui per lei inizia una seconda vita, quella a cui ha sempre saputo di appartenere.

Vittoria Schisano è fidanzata?

Vittoria Schisano è stata fidanzata con il broker Fabrizio Vannuccio. La loro storia sembrava essere seria, tanto che Vittoria aveva dichiarato di avere in progetto un matrimonio.

In una delle trasmissioni di Barbara d’Urso ha rivelato di avere interrotto questa relazione e di essere tornata single. Al momento, dunque, non è impegnata.

Carriera

Vittoria Schisano è un’attrice che ha avuto molti successi nella sua vita. Tutto è iniziato quando, da adolescente, ha calcato i primi palcoscenici teatrali a Roma. Il suo esordio in televisione risale al 2005, quando ha preso parte alla serie “Mio figlio“. Quattro anni dopo, poi, ha ricevuto il merito di “Miglior attore esordiente“, per poi successivamente ricoprire un ruolo nella serie “Io e mio figlio, nuove storia per il commissario Vivaldi“.

Grazie alle sue ottime performance, riceve anche l’onorificenza come “Attore rivelazione” in Campidoglio. Nel 2011 he recitato insieme a Kaspar Capparoni e Roberto Farnesi nella serie “Al di là del lago“. Nel 2012, poi, Vittoria ha debuttato sul grande schermo nel film “Tutto tutto niente niente”.

Dopo la transizione, Vittoria ha posato nel 2016 per la rivista Playboy, diventando la prima donna transgender ad apparire sulla copertina del giornale. Nel 2017 è arrivata alla mostra di Venezia, in cui ha destato clamore l’abito indossato con il vertiginoso spacco. Nello stesso hanno ha anche pubblicato il suo primo libro “La vittoria che nessuno conosce“, in cui ha raccontato il proprio periodo di transizione. Al momento recita nella fiction “Un posto al Sole“

Chi è Vittoria Schisano: dove seguirla su Instagram

Vittoria Schisano ha un profilo Instagram (@vittoria_schisano) seguito da più di 45k persone. L’attrice utilizza molto il proprio profilo social, pubblicando momenti di vita quotidiana a cui alterna scatti di lavoro.

Poco prima della partenza per Ballando con le Stelle, Vittoria ha pubblicato un post in cui annuncia a tutte le sue impressioni prima del debutto:

“MANCANO TRE GIORNI ALLA PRIMA PUNTATA DI BALLANDO CON LE STELLE. MI SENTO COME UNA BAMBINA IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, A TRATTI EMOZIONATA, IN ALTRI MOMENTI TERRORIZZATA COME ALL’INTERROGAZIONE. PROMETTO DI IMPEGNARMI AL MASSIMO ED ESSERE ME STESSA FINO IN FONDO. SONO FELICE DI VIVERE QUESTA ESPERIENZA CON MARCO DE ANGELIS, INIZIO A PENSARE CHE È L’UOMO GIUSTO CON CUI BALLARE PER LA PRIMA VOLTA, MA NON GLIE LO DITE.

SPERO DI NON DELUDERVI E DI AVERMI AL MIO FIANCO IN QUESTA AVVENTURA, MAI COME ORA HO BISOGNO DI VOI, QUEST’ANNO IL TELEFONO E’ STATO SOSTITUITO DAI SOCIAL, PER SOSTENERCI DOVETE ANDARE SULLE PAGINE UFFICIALI IG, FB E TWITTER DI BALLANDO CON LE STELLE E METTERE UN LIKE DALLE 19 DI OGNI SABATO SERA SOTTO LA CARTA DELLA VOSTRA COPPIA PREFERITA. ORA LA DOMANDA È: QUALE È LA COPPIA CHE VOTERETE? IO VI MANDO UN BACIO E LA DOLCE NOTTE NELLA SPERANZA DI RIUSCIRE A DORMIRE.”

Vittoria Schisano a Ballando con le Stelle 2020

Vittoria Schisano è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il talent show di Rai 1 come sappiamo sarebbe dovuto andare in onda la scorsa primavera. Tuttavia a causa dello scoppio della pandemia la trasmissione è stata rimandata, ma finalmente sabato 19 settembre andrà in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020.

Ben 13 saranno i concorrenti che si metteranno alla prova con questa nuova sfida e tra essi ci sarà anche Vittoria Schisano. L’attrice gareggerà insieme a Marco de Angelis, e in queste settimane i due si stanno duramente allenando per essere in forma perfetta.

Ma scopriamo chi saranno i concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020.

I concorrenti e i maestri

Oltre a Vittoria Schisano a partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrenti ci sono altri vip. Ecco tutta la lista completa:

A prendere parte a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di maestri professionisti saranno invece:

Novella 2000 © riproduzione riservata.