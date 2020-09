Chi è Elisa Isoardi? Età, fidanzato, figlia, Miss Italia e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Elisa Isoardi: chi è, età, fidanzato, se ha una figlia, la partecipazione a Miss Italia e dove seguirla su Instagram.

Chi è Elisa Isoardi?

Nome e Cognome: Elisa Isoardi

Data di nascita: 27 dicembre 1982

Luogo di Nascita: Cuneo

Età: 37 anni

Altezza: 1,75 m

Peso: 64 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: conduttrice ed ex modella

Fidanzato: Elisa è attualmente single

Figli: Elisa non ha figli

Tatuaggi: Elisa non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @elisaisoardi

Biografia, età e figlia

Elisa Isoardi nasce a Cuneo il 27 dicembre 1982. La sua età è dunque di 37 anni. Della sua vita privata sappiamo che dopo aver conseguito il diploma all’Istituto Superiore Eula di Savigliano, si trasferisce a Roma per studiare recitazione.

Inizia così a frequentare la scuola sperimentale “Agora” specializzandosi in Teatro Drammatico. Dopo aver lavorato in teatro, decide di intraprendere un’altra strada. Diventa così modella, e dopo essersi trasferita a Milano inizia a posare e a sfilare per alcuni noti brand.

In molti si chiedono anche se Elisa Isoardi abbia una figlia. Tuttavia la risposta è negativa. La conduttrice ad oggi non è ancora mamma. Qualche tempo fa si è però ipotizzato che la presentatrice fosse incinta. Ciò nonostante la stessa Elisa ha fatto chiarezza sulla situazione, smentendo i gossip a riguardo.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sfera sentimentale della Isoardi.

Elisa Isoardi fidanzato

Come è ben noto spesso negli ultimi anni Elisa Isoardi è stata protagonista della cronaca rosa per via delle sue relazioni sentimentali. La conduttrice ha infatti avuto una storia con Matteo Salvini, che per lungo tempo ha fatto discutere i siti di gossip. Dopo ben tre anni di amore però i due si sono ufficialmente separati e la stessa Elisa ha confermato la notizia al settimanale Chi, affermando:

“Matteo Salvini e io ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa, prima che fossero decise le nomine Rai. Il che dimostra che, contrariamente a quanto dicono le malelingue, non ho mai sfruttato il nostro rapporto, che, ripeto, è stato un grande amore. Qual è stato il motivo della nostra rottura? La lontananza, causata dai troppi impegni di entrambi”.

Dopo la fine della storia con Matteo Salvini, ad Elisa Isoardi è stato attributo un nuovo flirt. Secondo i vari pettegolezzi infatti la conduttrice avrebbe avuto un altro fidanzato, Alessandro Di Paolo, produttore noto al mondo dello spettacolo. Tuttavia la relazione non è mai stata confermata, e nel luglio 2020 la Isoardi ha affermato di essere single.

Ciò nonostante nelle ultime settimane le riviste di gossip si sono nuovamente scatenate. Secondo le indiscrezioni infatti pare che Elisa stia frequentando Raimondo Todaro, conosciuto a Ballando con le Stelle. I due sono stati avvistati in atteggiamenti complici e si è così subito ipotizzato che la conduttrice e il ballerino stessero insieme. Ciò nonostante proprio quest’ultimi a SuperGuida Tv ha smentito i pettegolezzi, affermando:

“Con Elisa mi trovo benissimo perché è una brava ragazza, simpatica e dolce come me. Si sta impegnando davvero tanto. Quando hai un vip che sta dando il 100% di quelle che sono le sue possibilità non puoi chiedere di più. Chiaramente ci vuole poi il tempo per migliorare perché la danza non si impara dall’oggi al domani. L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana. Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori discussione. Ci troviamo benissimo a ballare insieme”.

Tuttavia pochi giorni dopo il settimanale Chi ha beccato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro intenti a scambiarsi dei teneri baci. Che dunque la conduttrice abbia un nuovo fidanzato? Durante la trasmissione sembrano smentire ma nel frattempo Raimondo, dopo la prima puntata di Ballando con le stelle, viene operato di appendicite.

In attesa di ulteriori news, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla carriera dell’ex modella.

Carriera e Miss Italia

Prima di iniziare la sua carriera come modella, nel 2000 Elisa Isoardi partecipa a Miss Italia, e in questa occasione vince la fascia di Miss Cinema. Dopo il debutto nel mondo della moda, la conduttrice torna a Roma e nel 2005 arriva in Rai come inviata nella trasmissione Guarda che luna, condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli. Nello stesso anno conduce Italia che vai con Guido Barlozzetti su Rai 1. L’anno successivo arriva a Caccia al ladro, trasmesso dal canale Leonardo di Sky. Nel 2007 la sua carriera prosegue quando conduce il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti. L’estate successiva conduce invece Sabato & Domenica Estate, al fianco di Attilio Romita.

Una svolta importante arriva quando alla Isoardi viene affidata la conduzione della trasmissione notturna Oltremoda reloaded, sempre in onda su Rai 1. Nel 2008 arriva invece per la prima volta a La Prova del Cuoco, in sostituzione di Antonella Clerici, che ha dovuto abbandonare la trasmissione per portare a termine la sua gravidanza. Da novembre 2009 Elisa è alla conduzione del programma radiofonico Le colonne d’Ercole, insieme ad Armando Traverso e Federico Biagione.

A settembre 2010 Elisa Isoardi conduce il programma domenicale Linea verde, e contemporaneamente la trasmissione di Rai 1 A come animali. L’anno successivo conduce invece con Pupo presenta Miss Italia Nel Mondo. In seguito la troviamo su Rai Radio 2 ne I miei e i tuoi con Gianfranco Monti, mentre da settembre 2011 conduce Unomattina insieme a Franco Di Mare, dove viene riconfermata anche per edizioni successive. Nel 2014 viene scelta come presentatrice del programma giornaliero A conti fatti.

Dal 2018 torna a condurre La prova del cuoco su Rai 1, dopo l’addio di Antonella Clerici, fino alla chiusura del programma, avvenuta nel maggio 2020. A settembre dello stesso anno la Isoardi arriva come a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrente.

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle 2020

Nell’agosto 2019 Elisa Isoardi conferma che sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2020. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Ho detto si alla Carlucci. Sarò nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, anche se ancora non è ufficiale. (…) Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata.”

Il talent show di Rai 1 come sappiamo sarebbe dovuto andare in onda la scorsa primavera. Tuttavia a causa dello scoppio della pandemia la trasmissione è stata rimandata, ma finalmente sabato 19 settembre andrà in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Ben 13 saranno i concorrenti che si metteranno alla prova con questa nuova sfida e tra essi ci sarà anche Elisa Isoardi. La conduttrice gareggerà insieme a Raimondo Todaro, e in queste settimane i due si stanno duramente allenando per essere in forma perfetta.

Ma scopriamo chi saranno i concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020.

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020

Oltre ad Elisa Isoardi a partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrenti ci sono:

A prendere parte a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di maestri professionisti saranno invece:

Scopriamo ora dove poter seguire Elisa Isoardi su Instagram.

Elisa Isoardi Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Elisa Isoardi, possono seguire la conduttrice tramite la sua pagina ufficiale Instagram.

La concorrente di Ballando con le Stelle 2020 ha già raggiunto i 444 mila follower sul noto social.

Elisa ama condividere con i fan tutti i momenti più bella della sua vita privata e della sua carriera.

Di certo inoltre non mancheranno anche alcuni scatti dal talent show di Milly Carlucci.

