Chi è Gilles Rocca? Età, altezza, fidanzata, Sanremo e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Gilles Rocca: chi è, altezza, carriera, fidanzata, apparizione a Sanremo e Instagram.

Chi è Gilles Rocca?

Nome e Cognome: Gilles Rocca

Data di nascita: 12 gennaio 1983

Luogo di Nascita: Roma

Età: 37 anni

Altezza: 180 cm

Peso: Non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attore e regista

Fidanzata:

Figli: Nessuno

Tatuaggi: Gilles ha molti tatuaggi. Sulla spalla destra ha alcuni ideogrammi, al polso destro ha una iniziale. Sull’avambraccio sinistro c’è una scritta con caratteri particolari, mentre sul bicipite destro ha tatuati alcuni segni zodiacali. Sul fianco destro, infine, c’è anche una lettera.

Profilo Instagram: @gillesroccaofficial

Età e biografia

Gilles Rocca è nato a Roma il 12 gennaio 1983 e ha dunque 37 anni di età. La sua altezza è di 180 cm ed è nato sotto il segno del Capricorno. Di lui non si hanno molte notizie riguardo alla sua vita, anche perché è salito alla ribalta grazie a una inquadratura casuale durante Sanremo 2020.

In un’intervista Gilles aveva raccontato che il frammento che l’ha reso famoso è stato totalmente casuale e che nessuno sapeva se fosse reale o meno ciò che stava succedendo. L’attore ha inoltre aggiunto di non essersi conto di ciò che stava succedendo sul web: la sua inquadratura è infatti rimbalzata sui social alla velocità della luce.

Il giorno dopo Gilles ha rivelato di essersi svegliato ed avere trovato il suo profilo sommerso di followers. Per lui è stata una piacevole sorpresa, specialmente perché inaspettata.

Gilles Rocca è fidanzato?

Gilles Rocca è fidanzato con Miriam Galanti, attrice e protagonista del film “Scarlett“. Su di lui, riguardo alla vita privata, però, non si sa altro.

Gilles Rocca e la sua fidanzata sono molto riservati e sui social non ci sono tracce di quello che può essere la storia del loro rapporto.

Film e carriera

Gilles Rocca lavora nel mondo dello spettacolo, sia come attore che come regista. Oltre a questo, però, lavora anche nell’azienda di famiglia creata dal nonno. In generale Gilles si occupa di produzione Rai. Tra questi ci sono: Domenica In, I Fatti Vostri, Mezzogiorno in Famiglia, Sanremo e molti altri.

Tra le sue esperienze c’è l’aver collaborato con Fiorello, Panariello, Amadeus, Magalli e molti altri. Prima di intraprendere la carriera “dietro le quinte” dello spettacolo, Rocca aveva il signo di diventare un calciatore. La sua esperienza nella tv, infatti, inizia con la partecipazione a “Campioni, il sogno“. Qui ha giocato insieme a Sossio Aruta e ha iniziato a farsi conoscere al pubblico, sebbene non sia stato protagonista come Aruta. Nel reality, infatti, Gilles è durato poche puntate.

A 21 anni Gilles ha deciso di lasciare perdere con il calcio, a causa di un infortunio, e inizia come attore. Grazie all’esperienza televisiva, a Gilles viene affidato un ruolo nella fiction Carabinieri. Da qui Gilles ha iniziato a prendere parte a molte fiction, tra cui: i Cesaroni, Distretto di Polizia, Don Matteo e altre.

Ha recitato, inoltre, nel film “Tre tarocchi” e ha lavorato come regista al cortometraggio “Metamorfosi“. Nonostante i vari ruoli interpretati e le esperienze televisive pregresse, resta il fatto che la vera ribalta agli occhi del grande pubblico è avvenuta con l’inquadratura a Sanremo 2020. Su Twitter il frammento in cui è stato inquadrato Gilles Rocca è diventato virale in pochissimo tempo e gli ha donato una enorme visibilità.

Gilles Rocca a Ballando con le Stelle 2020

Gilles Rocca è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il talent show di Rai 1 come sappiamo sarebbe dovuto andare in onda la scorsa primavera. Tuttavia a causa dello scoppio della pandemia la trasmissione è stata rimandata, ma finalmente sabato 19 settembre andrà in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020.

Ben 13 saranno i concorrenti che si metteranno alla prova con questa nuova sfida e tra essi ci sarà anche Gilles Rocca. L’attore gareggerà insieme alla professionista Lucrezia Lando ed entrambi si stanno preparando per questa esperienza.

Ma scopriamo chi saranno i concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020.

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020

Oltre a Gilles Rocca a partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrenti ci sono anche altri vip. Ecco la lista completa:

A prendere parte a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di maestri professionisti saranno invece:

Scopriamo ora dove poter seguire Gilles Rocca su Instagram.

Chi è Gilles Rocca: dove seguirlo su Instagram

Gilles Rocca ha un nuovo profilo Instagram (@gillesroccaofficial) visto che il suo precedente è stato hackerato. A rivelare quanto accaduto ci ha pensato proprio l’attore, che pochi giorni fa ha spiegato quanto successo.

Il profilo, dunque, ha pochi followers rispetto a quelli posseduti in precedenza. Al momento sono poco più di mille, a dispetto delle migliaia di prima. Nell’account Gilles Rocca condivide sia momenti di vita privata, che lavorativi.

Spesso posa per qualche campagna di moda, mentre ultimamente ha ufficializzato la sua presenza a Ballando con le Stelle. Poco prima del debutto, Gilles ha scritto su Instagram:

“-1. Domani scenderemo in pista e avremo bisogno del vostro supporto. Si potrà votare esclusivamente sui social di Ballando Con le Stelle. Alle 19:00 di Sabato usciranno le nostre Card sul profilo ufficiale di Ballando. Per votare: Instagram e Twitter bisogna mettere un cuore e mentre su Facebook un like. Grazie a tutti”

Novella 2000 © riproduzione riservata.