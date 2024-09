Sabato 21 ottobre 2023 ha inizio la nuova edizione di Ballando con le stelle e tra i concorrenti che vedremo scendere in pista c’è anche Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi. Sicuramente in molti saranno curiosi di avere maggiori informazioni sul giovane ballerino, come per esempio la sua età, che lavoro fa, se ha una fidanzata o un profilo su Instagram. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Chi è Lorenzo Tano

Lorenzo Tano età, altezza e biografia

Chi è Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi, e quanti anni ha? Nasce a Milano il 16 aprile 1996. Di conseguenza la sua età è di 28 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 75 centimetri ma non conosciamo il peso.

In merito ai genitori, inoltre, sappiamo che il padre è l’attore a luci rosse Rocco Siffredi mentre la madre è Rozsa Tassi, conosciuta anche come Rosa Caracciolo. Ha un fratello minore, Leonardo, nato nel 1999.

Per quanto riguarda il percorso di studi di Lorenzo Tano, invece, frequenta l’International Business School dove segue un corso di Economia e Commercio.

Sogna di lavorare come fotografo e oggi lavora insieme al padre nel dietro le quinte come regista. Tra le altre passioni c’è anche quella per la moto. A differenza del fratello, però, non è appassionato di atletica. Ama i cavalli.

Qualcuno potrebbe chiedersi come mai il cognome di Lorenzo sia Tano. Questo perché il vero nome del padre Rocco in realtà è Rocco Antonio Tano. Il suo pseudonimo si ispira a Roch Siffredi, il protagonista del film Gangster Borsalino.

Ma passiamo subito alla sua vita privata…

La vita privata

Della vita privata di Lorenzo Tano sappiamo molto poco. Soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Al momento sembrerebbe non essere fidanzato. Per dodici anni ha avuto una fidanzata, ovvero Laura Medcalf alla quale è stato dal 14 ai 26 anni. Oggi è fidanzato con la ballerina Lucrezia Lando.

La loro relazione termina nel 2023. Oggi sarebbe single.

Dove seguire Lorenzo Tano: Instagram e social

Dove possiamo seguire Lorenzo Tano durante le sue esperienze lavorative e non solo? Non ha un profilo Twitter ma ha una pagina Facebook che però non aggiorna dal 2021.

Su TikTok l’account è invece chiuso al pubblico. Ma non temete perché è solito pubblicare foto e Stories su Instagram.

Qui lo vediamo in alcuni scatti mentre fa sport, mentre lavora come modello mettendo in mostra il suo fisico o mentre si rilassa nel suo privato.

Carriera

Che lavoro fa Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi? Sappiamo che lavora come modello, direct project manager e regista.

Collabora con il padre sui set a luci rosse. Nel 2020 si è occupato della regia del suo primo film per adulti, curando anche la sceneggiatura, il soggetto e il montaggio.

Lorenzo è apparso anche all’interno della Rocco Siffredi Academy della quale, nel 2023, ha fatto parte anche l’ex protagonista de Il Collegio Maria Sofia Federico.

Compare anche sul sito IMDb, accreditato come “se stesso” in “Rocco” del 2016.

Ora che abbiamo parlato della professione di Lorenzo Tano possiamo passare alla sua esperienza a Ballando con le stelle…

Film e programmi TV

Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi ha partecipato al programma TV “Rocco Siffredi Academy” e nel 2023 a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda i film, invece, è apparso nel documentario “Rocco“.

Lorenzo Tano a Ballando con le stelle 2023

Milly Carlucci ha annunciato la presenza nel cast di Ballando con le stelle 2023 di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, tra agosto e settembre dello stesso anno.

L’inizio del programma di danza è previsto per sabato 21 ottobre su Rai 1. Sul profilo Instagram di Lorenzo possiamo vedere alcuni selfie che ha scattato in sala prove con la maestra Lucrezia Lando.