1 La Pupa e il Secchione Show ospita Lucrezia Selassié

Il 22 marzo 2022 andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Barbara d’Urso, infatti, su Twitter ha dato una piccola anticipazione su ciò che accadrà. Ha postato la fotografia del comunicato stampa rilasciato da Mediaset. Si legge che, per una sera, sarà ospite Lucrezia Selassié. Ecco cosa si legge:

Secondo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso. Tra gli ospiti: Lulù Selassié, Pupa per una sera, e Gianmarco Onestini, nuovo Secchione.

Al momento non sappiamo con quale Pupa verrà messo in coppia Gianmarco. Staremo a vedere. Anche per quanto riguarda Lucrezia Selassié non si sa di preciso quale ruolo avrà, ma è stato detto che sarà inedito e fondamentale. Lo scopriremo molto presto. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori informazioni. Fatto sta che l’ex gieffina andrà ad aggiungersi al cast che abbiamo già incontrato una volta.

Stiamo parlando, per esempio, di Flavia Vento. Anche se quest’ultima sembra aver già dichiarato di voler abbandonare il programma. La d’Urso ha parlato in diretta con gli autori. Questa la reazione della presentatrice:

Cosa è successo? È andata via? Non è andata via? Vi prego non mi date un’altra notizia choc che con ieri è bastato. Datemi 24 ore di respiro. Voleva andare andarsene, ma nn l’ha fatto. No, ragazzi. Non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Si spera. Annamo bene.

Lucrezia Selassié, se magari tornerà anche in futuro, potrebbe incontrare un suo ex inquilino. Avete qualche idea su chi possa essere? Ve lo diciamo noi. Continuate a leggere per scoprire di chi stiamo parlando…