1 Lo scontro tra Lucrezia Selassié e Sophie

Lucrezia Selassiè in queste ultime ore ha avuto uno scontro con Sophie Codegoni. Il motivo? Una battuta che la seconda avrebbe rivolto nei confronti di Jessica e che alla sorella non sarebbe per nulla piaciuta. Nel video qui sotto, infatti, vediamo le due gieffine discutere proprio di questo. Lulù ha detto di esserci rimasta male: “Io ci sono rimasta male… Pensa, non era riferito a me! Pensa a quanto ci può essere rimasta male Jessica. Hai detto: ‘Eh Jessica, hai inventato un nuovo modo di fare i puzzle’. Come se lei fosse una tr**a che si mette a 90 per fare vedere il c**o ad Alessandro“.

“Come se fosse una Tr0ia che si mette a 90”

“Ma io sto a pensá ai cazz1 miei”



LULU MI HA UCCISA 😂😂😂 🔥🔥#gfvip pic.twitter.com/10RU3jIz2S — KD (@KD_mood) December 30, 2021

Sophie, allora, per tutta risposta ha affermato: “Ma ti prego, ma come ve la prendete! Ma amore, mi hanno detto che è facile baciare Sophie, basta che si metta una parrucca… Me l’hanno detto Jessica e Sole“. La principessa, allora, ha replicato che si trattava soltanto di una battuta e a questo punto Sophie ha rimarcato il suo punto, ovvero che anche quella fatta poco prima verso Jessica era solo un modo di scherzare. La Selassié, allora, ha tagliato corto:

Vabbè, non fa niente Sophie. Se vuoi ne parliamo da sole, più tardi, in privato. Senza parlare davanti a tante persone. Perché come vedi si sono tutti alzati e andati via perché semplicemente non gliene frega un ca**o di sentire queste cose. Parliamo tranquillamente dopo. Perché già in questi giorni ti ho detto che ero molto rimasta male. Poi, ti voglio bene e ci sono passata sopra. Perché provo un affetto per te, sei una mia amica, per me sei come una sorella.

Sophie Codegoni ha, quindi, detto: “Allora, io cog***a non sono. volete giocare a frecciatine? Fidati che ho la lingua biforcuta e gioco anche io a frecciatine. Io sono buona e cara, ma dopo un po’ che mi tiri frecciatine… Vuoi comunicare così con me? allora ti tiro frecciatine“. Continua…