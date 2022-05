1 La quasi caduta di Ludovica Valli

Il matrimonio per Beatrice Valli non è stato semplice da organizzare. A causa della pandemia di Coronavirus, infatti, ha dovuto rimandarlo più volte. All’inizio si pensava al settembre del 2021, ma in seguito a Verissimo ha rivelato a Silvia Toffanin che le nozze si sarebbero celebrate il 29 maggio 2022. E così effettivamente è stato. Ha potuto, realizzare il sogno di sposare il compagno Marco Fantini. Presenti, ovviamente, tutti i suoi famigliari, comprese le sorelle Eleonora e Ludovica Valli.

Quest’ultima non è riuscita a essere presente all’addio al nubilato di Beatrice e sui social aveva parlato di quanto fosse dispiaciuta e aveva anche spiegato i motivi. La figlia Anastasia non stava molto bene e non se la sentiva di lasciarla da sola:

Come avrete ben capito purtroppo non sarò presente all’addio al nubilato di Bea. Mi dispiace veramente tantissimo, perché comunque poteva essere un’occasione per stare tutte insieme visto che non riusciamo mai, tra lavoro, bimbi, famiglia, a trovarci più di tanto. Non mancherà ovviamente occasione, però mi dispiace molto. Non potevo lasciare Anastasia in questo stato, sola senza di me. Con il cuore e con il pensiero sono lì con loro, però ecco ho preferito rimanere a casa con Anastasia, viste le sue condizioni.

Per fortuna, però, Ludovica Valli è riuscita a essere presente il giorno del matrimonio di Beatrice Valli. Un video è anche diventato virale e possiamo vedere Ludovica, vestita da damigella, che scende le scale per raggiungere l’altare (QUI per il video). Quando ha un certo punto un piede le scivola, inarca la schiena e il pubblico sussulta. Riesce, però, a rimanere in piedi tra gli applausi del pubblico presente. Non si è fatta male, per fortuna e tutto è andato come previsto.

Qualche tempo fa, inoltre, le sorelle avevano parlato del loro rapporto…