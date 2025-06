Nonostante piacciano a tanti, la coppia formata a Luk3 e Alessia ha attirato anche diverse critiche in rete. C’è chi ha spesso da ridire sulla differenza d’età che c’è tra il cantante e la ballerina, ma il giovane artista ha deciso di spegnere le polemiche intervenendo sull’argomento.

Luk3 risponde alle polemiche

Tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Amici 24, c’è quella formata da Luk3 e Alessia Pecchia. Il cantante e la ballerina continuano ad attirare l’attenzione anche fuori dal programma.

Nonostante l’intesa evidente e il forte legame che i due hanno mostrato nel tempo, una parte del pubblico continua a puntare il dito su un aspetto specifico della relazione: la differenza d’età. Luk3, infatti, è nato nel 2007, mentre Alessia nel 2001. Un gap che per alcuni fan rappresenterebbe un ostacolo, soprattutto per la presunta mancanza di maturità da parte del cantante.

Ma è lo stesso Luk3 a spegnere le polemiche, intervenendo con chiarezza e determinazione in alcune recenti interviste. Ai microfoni di Webboh, ha affermato:

“Mi è capitato di leggere dei commenti, delle cose e non mi interessa nulla. Ci siamo innamorati delle persone non della nostra età ed è bellissimo viverla così come la stiamo vivendo. Ci supportiamo tantissimo anche in quello che facciamo. Quindi assolutamente per me non è un problema.”

Un pensiero che ha ribadito anche a SuperGuida TV, aggiungendo: “Del futuro attualmente non mi spaventa molto. […] Non mi spaventa nulla nel senso che la vivo con massima naturalezza.”

Per Luk3, insomma, contano i sentimenti, la condivisione quotidiana e la complicità che ha trovato con Alessia. E l’età? Solo un dettaglio per chi guarda da fuori.