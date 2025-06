Animi piuttosto accesi a L’Isola dei Famosi, quando è scoppiata la lite tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri. La prima, entrata la scorsa settimana, ha tirato in ballo il delicato passato della compagna d’avventura: “Fai tutto per visibilità”. Lo staff di Chiara è intervenuto sui social: “Inaccettabile”.

Isola, Jasmin tira in ballo il passato di Chiara

A L’Isola dei Famosi, le tensioni sono arrivate a un punto di rottura con una lite particolarmente accesa tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri. Un banale malinteso legato all’uso di una stuoia si è trasformato in uno scontro dai toni durissimi, scivolando rapidamente su temi personali e molto delicati.

LEGGI ANCHE: Previsioni Paolo Fox 3 giugno 2025: evoluzione per il Capricorno, Toro prudente, alla Vergine serve fiducia

Tutto è iniziato quando Jasmin ha accusato Chiara e Teresanna Pugliese di aver utilizzato la sua stuoia senza chiederle il permesso. Ma la discussione ha presto preso una piega diversa a L’Isola dei Famosi.

Jasmin scopre che qualcuno ha usato il "suo lettino" e si sfoga con Chiara e Teresanna; tra le tre scoppia un'accesa discussione.#Isola pic.twitter.com/MC82ifGSSi — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2025

Rivolgendosi a Chiara con toni duri, la Salvati ha detto: “Fai la scenetta? Mi guardi male tutto il giorno. Ma chi ti conosce? Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose”. Un’accusa pesante, che ha lasciato Chiara visibilmente scossa. Quando lei ha chiesto spiegazioni, Jasmin ha rincarato: “Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te. Grande donna dillo a qualcun altro, che ti insegno”.

Parole che hanno indignato molti spettatori, soprattutto considerando il passato di Chiara, che nel 2022 aveva denunciato l’ex fidanzato per violenza domestica. La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi era stata presentata come un modo per lanciare un messaggio di speranza alle donne vittime di abusi.

"Sei qua per visibilità, come tutte le altre cose che hai fatto"

I toni si accendono tra Jasmin e Chiara.#Isola pic.twitter.com/bBye9nR7B0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2025

L’intervento dello staff di Chiara

Dopo la sfuriata a L’Isola dei Famosi, gli animi si sono accesi anche sui social.

A intervenire sono stati gli addetti social della Balistreri, attraverso una serie di storie su Instagram:

“Mi spiegate com’è umanamente tollerabile che una donna si permetta di dire ad un’altra donna, vittima di violenza domestica e un quasi femminicidio, che ha fatto tutto per visibilità?”, si legge nel messaggio. E ancora: “Se non fosse stato per la visibilità e il clamore mediatico che ha subito la sua storia, lei non sarebbe neanche qui tra noi. Se la visibilità di cui parla Jasmin può salvare vite, allora ben venga”.

Il messaggio si conclude con un appello forte: “A nome della famiglia, degli amici di Chiara e dell’organizzazione Scarpetta Rossa, siamo indignati dalle parole di Jasmin e confidiamo in una ammonizione esemplare da parte del programma. Un messaggio del genere non può essere tollerato, tantomeno a ridosso della morte della ragazza di 14 anni come Martina Carbonaro”.

Storie Instagram staff Chiara Balistreri – Isola dei Famosi

Ora il pubblico attende una presa di posizione ufficiale da parte della produzione del reality di Canale 5. La polemica, nel frattempo, continua a infiammare i social.