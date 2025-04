Nel pomeriggio di oggi Luk3 ha fatto il suo ritorno sui social dopo l’eliminazione da Amici 24. Ciò che hanno notato tutti, però, è che nel suo messaggio non ha minimamente citato Alessia. Come mai?

Il ritorno di Luk3 sui social

Amici 24 anche ieri sera con la terza puntata ci ha regalato tante emozioni. C’era grande attesa per il ballottaggio finale e scoprire così chi sarebbe uscito dalla scuola tra Luk3 e TrigNo. A dover lasciare il talent show è stato il primo, che poco dopo ai microfoni di Witty ha commentato a caldo quanto successo.

Su Instagram dopo la dolce lettera di Lorella Cuccarini, la sua coach, in queste ore Luk3 ha fatto nuovamente capolino e ha scritto un lungo messaggio in cui ha messo nero su bianco tutte le emozioni vissute da settembre a oggi.

Tutti però hanno fatto caso che Luk3 nel suo messaggio, tra un ringraziamento e un altro, non ha citato Alessia. Con lei ha vissuto l’esperienza ad Amici 24 e i due si sono fidanzati all’interno del programma. Già dalle immagini in casetta ieri sera, però, forse per la tensione o chissà per quale altro motivo, i più hanno visto distanza da parte del cantante. A differenza invece di TrigNo che ha passato tutto il tempo accanto alla sua dolce metà Chiara.

Luk3 nel suo post pubblicato oggi su Instagram. Il cantante ha detto di sentirsi felice, dato che a 18 anni ha già capito cosa vuole fare nella vita: cantare! Nonostante tutto pensa di uscirne da vincitore, anche senza la coppa tra le mani. Questo perché porta con sé tanta esperienza che l’accompagnerà per sempre: “La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso”.

Nel suo discorso Luk3 ha ammesso che il bello deve ancora arrivare e spera di cantare insieme ai suoi fan le proprie canzoni, condividere tutto con loro e ringraziarli. Unico modo per restituirgli tutto ciò che gli hanno regalato in questi mesi ad Amici 24:

“Grazie Maria, grazie Lorella e grazie infinite a tutta la produzione perché avete creduto in quel diciassettenne che sembrava provenire dal paese dei balocchi, avete portato quel ragazzino a scoprire tante cose di sé e a tirar fuori tutte quelle emozioni che spesso tendiamo a nascondere. Tenetevi pronti a ballare per tutta l’estate”.

Con queste parole dunque Luk3 ha dato appuntamento ai propri fan per nuovi progetti che lo attenderanno. Ciò che hanno notato tutti, però, come detto è la totale assenza di parole per la sua fidanzata Alessia. Un gesto che ha lasciato sorpresi i fan di Amici 24, che si domandano le motivazioni di questo gesto.

Vedremo se Luk3 deciderà di intervenire e placare così i dubbi dei supporter.