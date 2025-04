Oggi in puntata a Verissimo Silvia Toffanin ha provato a capire da Anna Pettinelli in che rapporti sia con il collega di Amici 24, Rudy Zerbi, dato che spesso hanno avuto degli scontri. Lei però ha spiazzato e, a differenza di altre volte, ha dichiarato: “Sono offesa con lui, mi deve delle scuse”, ha detto con delusione.

Anna Pettinelli parla di Rudy Zerbi

Non solo Domenica In e tutte le vicende che riguardano Ne vedremo delle belle. Come ogni weekend si parla tanto anche di Amici 24 e dei suoi protagonisti. Oggi a Verissimo Anna Pettinelli è stata ospite insieme a Deborah Lettieri. Tra una domanda e un’altra l’insegnante di canto ha fatto sapere di essere molto offesa con il collega Rudy Zerbi.

A indagare sul loro rapporto è stata Silvia Toffanin che in trasmissione quando ha chiesto ad Anna Pettinelli dell’insegnante di canto, è rimasta spiazzata. “Nemmeno un caffè tra voi nel dietro le quinte?”, ha provato a chiedere.

“No, purtroppo siamo vicini di camerino. Io faccio il giro largo”, ha affermato la speaker radiofonica. Così Anna Pettinelli ha spiegato com’è il legame oggi con Rudy Zerbi:

“Va che non abbiamo alcun rapporto. Peggio degli anni scorsi. Quest’anno me ne ha fatte di cotte e di crude. Sono offesissima con lui e nemmeno lo saluto. Dice cose a vanvera. Abbiamo fatto sei mesi di pomeridiano e non le ricordo tutte”. Anna Pettinelli ha poi aggiunto: “Ho la sensazione che sono profondamente offesa. Le sue scuse? Non verrebbero accettate. No, adesso scherzo… Ma vorrei scuse, un mazzo di fiori, un bigliettino dove ammette che ha esagerato”.

Silvia Toffanin ha provato a chiedere se potesse o meno fare qualcosa per farli riappacificare, ma Anna Pettinelli è stata chiara. La prof di Amici 24 crede che debba arrivare dal cuore il gesto delle scuse e così, se spinto da terze persone, non sarebbe sincero.

Il tutto è proseguito tra una battuta e un’altra, ma ora Rudy Zerbi come risponderà?