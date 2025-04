In un locale insieme a Helena Prestes e Javier Martinez c’era anche la sorella di lei, ma non da sola a quanto pare! In un video, diventato virale sul web, Mariana è stata beccata a baciarsi con un gieffino.

Con chi si baciava la sorella di Helena Prestes

Mentre Helena Prestes si gode il secondo posto al Grande Fratello alle spalle di Jessica Morlacchi e la relazione con Javier Martinez, ora a far chiacchierare è la sorella Mariana.

Di lei Helena ha spesso parlato nella Casa e durante l’ultima puntata finale ha potuto riabbracciarla. Chiuso il capitolo reality show, spesso trascorrono le serate fuori e le sorelle Prestes, insieme a Javier Martinez sono stati a cena fuori e in un locale a ballare. A quanto pare però mentre Helena Prestes era con il fidanzato, anche Mariana era in compagnia di Federico Chimirri, anche lui ex del Grande Fratello.

Alcuni video hanno mostrato Helena Prestes, Javier Martinez, Mariana e Federico Chimirri divertirsi in pista, tra balli e canzoni latino americane. A un certo punto però qualcuno ha ripreso e caricato in rete un bacio che c’è stato tra lo chef argentino e la sorella di Helena. Il filmato in pochi istanti è diventato viralissimo in rete.

E LIMONE FU TRA MARIANA PRESTES E FEDERICO CHIMIRRI pic.twitter.com/LmFBxzMnYx — (@vansdeusmeu) April 5, 2025

Sarà scoccata la scintilla tra i due? Chi può dirlo! Al momento sui social fanno notare che la sorella di Helena Prestes non sembra seguire Federico Chimirri che, invece pare aver lasciato il follow alla brasiliana. Il web dunque si domanda se le cose siano andate bene e se per loro potrà o meno esserci una conoscenza. Ora come ora non è chiaro, ma in ogni caso se dovessero esserci delle novità non esiteremo a informarvi.

Qualcuno ha anche bene a mente le parole di Federico Chimirri, quando nella Casa più spiata d’Italia aveva ammesso di essere preso da una ragazza e sentire la sua mancanza. Forse le cose tra loro non sono andate come sperava e ora è alla ricerca dell’amore.

Si replicherà nuovamente l’asse Brasile-Argentina anche per la sorella di Helena Prestes?