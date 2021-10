1 La confessione di Lulù Selassiè

Come sappiamo in questi giorni Lulù Selassiè sta facendo discutere il web. Il rapporto tra la Principessa e Manuel Bortuzzo infatti sembrerebbe essere giunto al termine e il nuotatore ha fatto intendere alla gieffina di non voler proseguire la conoscenza e di voler rimanere solo amici. Dal suo canto Lucrezia sta facendo di tutto per riavvicinarsi a Manuel, ma sembrerebbe che al momento le cose non possano cambiare. Qualche ora fa intanto Lulù ha fatto una confessione che non è passata inosservata. Mentre chiacchieravano con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, Clarissa ha raccontato che sua sorella sul telefono ha una cartella hot che riguarda i suoi ex fidanzati. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona”.

A quel punto Lulù Selassiè ha confermato le parole di sua sorella Clarissa, e in merito ha aggiunto:

“Sì è vero, ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘va bene falla pure amore’. Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì”.

