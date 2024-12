Come sappiamo, pochi giorni fa Lulù Selassié è finita a processo per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo. Sono uscite molte notizie sulla vicenda con le dichiarazioni del nuotatore nella denuncia e poi la reazione della giovane influencer. Oggi le sorelle di Lulù, Clarissa e Jessica, l’hanno difesa con un post social.

Il post social di Clarissa e Jessica per difendere la sorella Lulù Selassié

Lulù Selassié ha ricevuto una denuncia per stalking ai danni dell’ex Manuel Bortuzzo e quindi è finita a processo. Nei verbali si parla non solo di stalking, ma anche di aggressioni fisiche al nuotatore che si sarebbe ritrovato in situazioni davvero spiacevoli e a cambiare alcune abitudini della sua vita compresi appuntamenti con altre ragazze.

Dopo che l’ex gieffina ha commentato la vicenda, oggi arriva il commento delle due sorelle Clarissa e Jessica (tutte e tre hanno partecipato insieme al Grande Fratello che ha visto poi la vittoria di Jessica). Col profilo Instagram di Clarissa, le due hanno espresso pieno sostegno verso la sorella. In una serie di storie si legge:

“Abbiamo deciso di prenderci un paio di giorni per incanalare tutto ciò che stiamo vivendo e, finalmente con affetto e stima per tutt coloro che ci seguoni ormai da anni e ci supportano, vogliamo fare chiarezza. Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti colore che sono preoccupati: Lulù sta bene. Conoscendo il suo carattere puro, integro e il suo cuore d’oro, sappiamo quanto sia importante per voi, per tutti noi che lei stia bene. Per quanto sia sotto shock, Lulù sta affrontando questo momento difficile. E nel momento giusto sarà lei stessa a parlarvi direttamente”.

Le due sorelle hanno anche parlato dei commenti negativi che stanno ricevendo. Ha infatti aggiunto: “In questo periodo, purtroppo, il nostro nome e soprattutto quello di nostra sorella sono sotto attacco. E ancora una volta veniamo prese di mira. Ci teniamo però a ringraziare tutti coloro che si hanno scritto, per il supporto, l’amore e l’affetto che ci state mostrando. Grazie di cuore. Un ringraziamento speciale anche a chi ha scelto di astenersi dal commentare questa vicenda, aspettando di sentire la versione di nostra sorella, la persona coinvolta direttamente in questa situazione”.

Non sono mancati i ringraziamenti ai legali che stanno seguendo Lulù Selassié. E hanno ribadito che la famiglia è più unita che mai. Clarissa e Jessica hanno infatti scritto: “Chiediamo pazienza e rispetto, perché attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e che la verità venga finalmente a galla. Siamo qui per supportare nostra sorella e lei ci tiene tano a ringraziare la sua community e i suoi fan che le stanno offrendo un supporto vitale e fondamentale. Ora più che mai. La nostra vita non verrà influenzata da chi vuole metterci in difficoltà. Noi continueremo a vivere, a lavorare e a portare avanti i nostri progetti, come abbiamo sempre fatto, con la stessa determinazione e passione. Non permetteremo che nulla ci fermi, soprattutto non ciò che altri vorrebbero vederci fare”.

Dopo aver ringraziato nuovamente tutte le persone che hanno sostenuto Lulù Selassié, Clarissa e Jessica sono andati contro coloro che hanno offeso la sorella. Hanno scritto: “Se dovessero emergere altre calunnie o diffamazioni, sappiate che stiamo già prendendo tutte le misure legali necessarie per difendere la nostra famiglia e la nostra onorabilità”.