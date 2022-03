Il soprannome e le lentiggini di Lulù Selassié

Questo pomeriggio a Verissimo attesissima la presenza di Lulù Selassié. La vippona, amatissima e discussa in questi mesi di Grande Fratello, è arrivata in studio per una bella intervista e poco dopo è stata raggiunta dal fidanzato Manuel Bortuzzo. Oltre a ripercorre i momenti più importanti della sua vita privata e nella Casa del GF Vip, l’ex gieffina ha confidato da dove nasce il suo soprannome:

“Il soprannome Lulù? Me l’ha dato la mia mamma e da quel giorno mi chiamo sempre così. Poi anche a scuola ho chiesto di essere chiamata Lulù perché i miei insegnanti americani non sapevano pronunciare Lucrezia per intero, dunque gli ho suggerito questo nomignolo”.

Ha fatto sapere Lulù Selassié, tra le tante curiosità che la riguardano. Nella Casa più spiata d’Italia ha mostrato anche uno stile tutto suo, che ha conquistato tanti telespettatori, tanto da essere addirittura imitatissima sul web e sul modo di vestire. A colpire di Lulù, oltre al suo carattere, sono anche le lentiggini che lei stessa disegna e ama tantissimo. Ma come sono nate? Lei stessa l’ha rivelato a Verissimo:

“Come sono nate le lentiggini? Ho iniziato uno o due anni fa a fare le lentiggini perché ho visto dei filtri su Instagram e per alcune star americane che le portavano. Le ho iniziate a fare pure io allora e mi piacciono un sacco. Mi sembra una cosa da bambolina. Quando sono in casa, come ora con Manuel evito di farle, ma quando esco le ho sempre”.

A seguire Lulù Selassié è stata raggiunta in studio da Manuel Bortuzzo, il quale si è presentato a lei con un bellissimo mazzo di rose. I due si sono mostrati più innamorati e affiatati che mai! Un legame, il loro, che sta facendo sognare tantissimi fan!

