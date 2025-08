Lunetta Savino ha rivelato se le piacerebbe tornare in Un medico in famiglia. Ecco qual è stata la sua risposta definitiva

Lunetta Savino è tornata a parlar del successo di Un medico in famiglia e ha rivelato se le piacerebbe tornare in una possibile nuova stagione. Ecco la risposta definitiva.

Lunetta Savino e Un medico in famiglia

Lunetta Savino è un’attrice amatissima dal pubblico italiano e la sua carriera è costellata di successi. Il primo in assoluto è stato Un medico in famiglia, fiction Rai all’interno della quale ha vestito i panni di Cettina dal 1998 al 2007.

Dopo cinque stagioni, e qualche apparizione come guest star nella sesta, ha deciso di lasciare la serie TV per andare alla ricerca di nuove sfide. Il personaggio però è rimasto nell’immaginario collettivo e a distanza di 20 anni le vengono poste domande in merito nelle interviste.

A volte si parla di un ritorno in televisione di Un medico in famiglia e per tale ragione a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

“Nessuno me l’ha proposto. Lino ogni tanto tira fuori l’idea di un sequel. Io sono legata al ricordo e al piacere di averlo fatto. Godo nel rivedere le vecchie puntate anche oggi. Mi colpisce che quei personaggi, ancora molto vivi nel cuore degli italiani, facciano parte di una famiglia vera”.

Ma Lunetta Savino tornerebbe a recitare nella fiction se le venisse proposto? In passato ha sempre lasciato una porta aperta, un barlume di speranza nei fan, ma oggi la risposta sembra definitiva e non farà felici gli spettatori:

“No, sono legata al piacere di averlo fatto. Non credo ci sia molto da raccontare. Erano belle quelle prime stagioni”.

Nel caso in cui Un medico in famiglia dovesse tornare in onda, dunque, sarà molto improbabile ritrovare Cettina. Ovviamente non è detta l’ultima parola perché con il tempo potrebbe cambiare ancora idea, staremo a vedere.