Cerchiamo di conoscere meglio Lunetta Savino, scoprendo chi è e tutto ciò che c’è da sapere sul suo conto, età, altezza, carriera e vita privata.

Chi è Lunetta Savino?

Nome e Cognome: Lunetta Savino

Data di nascita: 2 novembre 1957

Luogo di nascita: Bari

Età: 68 anni

Altezza: 165 cm

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attrice

Fidanzato: Saverio Lodato (è stata sposata con Franco Tavassi)

Figli: ha un figlio

Profilo Instagram: @lunettasavinooff

Lunetta Savino età e altezza

Lunetta Savino è un’attrice italiana di teatro, cinema e televisione, nota per la sua versatilità e per interpretazioni che spaziano dalla commedia al dramma. Nata a Bari il 2 novembre 1957, ha 67 anni di età e raggiunge i 165 centimetri di altezza.

I suoi genitori, Gino Savino e Gigliola De Donato, erano entrambi docenti: il padre insegnava storia e filosofia, mentre la madre letteratura italiana moderna e contemporanea. Aveva un fratello di nome Marco.

Mentre Lunetta Savino ha dovuto affrontare il lutto per la morte della madre, scomparsa anni dopo una malattia, l’Alzheimer, il padre ha compiuto a gennaio 2025 ben 103 anni, come documentato dall’attrice stessa sui social.

Dopo aver frequentato il liceo scientifico, si è laureata al DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) dell’Università di Bologna. In seguito, ha conseguito il diploma presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna.

Lunetta Savino ha debuttato a teatro nel 1981 con Macbeth ed è poi passata al cinema e alla TV, senza abbandonare la carriera teatrale. Il grande pubblico la conosce soprattutto come Cettina di Un Medico in Famiglia.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, ad oggi Lunetta Savino non è sposata, ma non è neanche single. Dal 2016 ha un compagno, conosciuto sul set del film Felicia Impastato, il giornalista Saverio Lodato.

Alle spalle ha un matrimonio durato sei anni, terminato nel 1994, con l’attore di teatro Franco Tavassi, dal quale nel 1988 ha avuto un figlio, Antonio. Dalla fine di quella relazione, fino alla nascita dell’amore con l’attuale compagno, Lunetta Savino ha avuto altre storie, che però non sono durate.

Durante le riprese della fiction Libera, Lunetta Savino si è trovata a fare i conti con dei problemi di salute: non si è trattato di una malattia, ma ha dovuto gestire una brutta appendicite.

Dove seguire Lunetta Savino: Instagram e social

Lunetta Savino è attiva principalmente su Instagram dal settembre 2019, quando ha aperto il profilo, dove gestisce l’account verificato @lunettasavinooff. Attualmente conta oltre 110.000 follower e ha pubblicato centina di post in questi anni.

Il suo profilo offre uno sguardo sulla sua vita professionale e personale. Condivide aggiornamenti su progetti teatrali, cinematografici e televisivi, offrendo ai fan un accesso diretto al suo lavoro. Porta avanti anche una sorta di format, Oggi leggo io, e legge estratti di opere, romanzi, poesie…

Inoltre, pubblica momenti dietro le quinte, partecipazioni a eventi culturali e riflessioni personali. Per il resto, non risultano profili o pagine ufficiali su piattaforme come Facebook, X (ex Twitter) o TikTok.

Lunetta Savino utilizza i social media in modo professionale, mantenendo un tono autentico e rispettoso. La sua comunicazione è centrata sulla condivisione del suo lavoro e delle sue passioni, piuttosto che sulla promozione personale.

In sintesi, Lunetta Savino utilizza i social media come un’estensione del suo impegno artistico, offrendo prevalentemente ai follower uno sguardo genuino sulla sua carriera.

Carriera

Come detto, la carriera da attrice di Lunetta Savino ha preso il via a teatro all’inizio degli anni ’80. Il debutto teatrale risale per la precisione al 1981 con Macbeth di Shakespeare, sotto la direzione di Glauco Mauri.

Nel corso degli anni, ha interpretato ruoli significativi in opere come Il Mercante di Venezia (1984), Sorelle Materassi (1988), Medea (1994) e I Monologhi della Vagina (2001), dimostrando una notevole versatilità e profondità interpretativa.

Film e fiction

La popolarità televisiva è arrivata poi nel 1998 con il ruolo di Concetta “Cettina” Gargiulo nella fiction Un Medico in Famiglia, che ha interpretato fino al 2009. Successivamente, ha recitato in numerose serie di successo.

Tra le più note citiamo Il Bello delle Donne, Raccontami, È arrivata la felicità, Le indagini di Lolita Lobosco, Studio Battaglia e Libera, consolidando la sua presenza nel panorama della TV italiana.

Nel corso della sua carriera, Lunetta Savino non ha trascurato neanche il cinema. L’attrice ha esordito sul grande schermo nel 1982 con Grog di Francesco Laudadio.

Tra i suoi film più noti si annoverano Matrimoni (1998), Liberate i Pesci! (2000), Saturno Contro (2007), Mine Vaganti (2010), Rosa (2019) e Diamanti (2024). Lunetta Savino, infine, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue interpretazioni.

Citiamo due Nastri d’argento come miglior attrice (Mine Vaganti, La Fuga), un Nastro d’argento – Grandi Serie (Studio Battaglia) e due Premi Flaiano (Il Coraggio di Angela, Pietro Mennea – La Freccia del Sud), oltre che due candidature ai David di Donatello (Matrimoni, Rosa).

A maggio 2025, Lunetta Savino è stata poi ospite, nei panni di sé stessa, della quarta puntata di Belve, programma in onda su Rai 2, condotto da Francesca Fagnani. Con lei, Mario Balotelli e Massimo Ferrero.