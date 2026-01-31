Dopo la notizia della morte di Catherine O’Hara, sui social arriva il commovente post di Macaulay Culkin. I due avevano recitato insieme nel film cult Mamma ho perso l’aereo e nel suo sequel.

Il post di Macaulay Culkin

Ieri il mondo è stato sconvolto dalla notizia della morte di Catherine O’Hara. L’attrice si è spenta all’età di 71 anni e in breve sui social sono spuntati migliaia di messaggi di affetto da parte dei fan, e non solo. A intervenire è stato anche Macaulay Culkin, che conosceva molto bene la sua collega.

Come è noto a tutti infatti i due hanno recitato insieme nel film cult degli anni ’90 Mamma ho perso l’aereo e nel fortunato sequel Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. In entrambe le pellicole, la O’Hara ha vestito i panni di Kate McCallister, mamma di Kevin, interpretato proprio da Macaulay Culkin. L’ex bimbo prodigio così, con un post che ha commosso ed emozionato il web intero, ha voluto condividere un sentito messaggio per Catherine. Queste le sue dolci dichiarazioni:

«Mamma. Pensavo che avessimo tempo. Ne volevo di più. Volevo sedermi su una sedia accanto a te. Ti ho sentita. Ma avevo ancora così tanto da dire. Ti voglio bene. Ci vediamo più tardi».

La reunion tra Macaulay e Catherine

Come in molti ricorderanno, solo nel 2023 c’era stata un’inaspettata reunion tra Macaulay Culkin e Catherine O’Hara. I due si erano rivisti in pubblico in occasione delle cerimonia in cui l’interprete di Kevin aveva ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Proprio durante l’evento, la O’Hara aveva preso parola e avevo speso bellissime dichiarazioni per il suo collega:

“Macaulay, questo meraviglioso e adorabile ragazzino di 10 anni, veniva chiamato una superstar dal mondo intero. Come fa qualcuno a sopravvivere in una situazione simile? Io penso che si debba possedere una certa qualità, un dono che John Hughes aveva riconosciuto in te: il tuo senso dell’umorismo. Grazie per avermi inclusa, la tua finta mamma che ti ha lasciato a casa da solo non una, ma ben due volte, in questa occasione felice. Sono orgogliosa di te”.

