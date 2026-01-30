È giunta la triste notizia che è morta l’attrice Catherine O’Hara che tutti abbiamo amato come la ‘mamma’ di Kevin in Mamma ho perso l’aereo. Aveva 71 anni.

Morta l’attrice Catherine O’Hara

Un vero simbolo del cinema e della TV: è morta a 71 anni l’attrice Catherine O’Hara. A confermare la notizia è stato Variety, che ha citato fonti vicinissime all’attrice.

Secondo quanto si apprende la morte di Catherine sarebbe avvenuta nella giornata di oggi venerdì 30 gennaio, ma non si conoscono ancora le cause del decesso.

LEGGI ANCHE: David e Victoria Beckham disposti a perdonare Brooklyn, ma a una sola condizione (che non piacerà a loro figlio)

La carriera dell’attrice

Una carriera straordinaria, che ha portato Catherine O’Hara a farsi conoscere nei panni di Kate McCallister, la madre di Kevin nei capitolo di Mamma, ho perso l’aereo.

Film questi diventati ormai una vera leggenda del cinema.

In questi anni di carriera era riuscita a conquistare anche i più giovani con il ruolo di Moira Rose in Schitt’s Creek. Questo le ha riservato grandi apprezzamenti da critica e pubblico.

Nel cinema, così come in TV, Catherine O’Hara ha svolto diversi ruoli. Pensiamo per esempio alla commedia di Christopher Guest come Best in Show e A Mighty Wind, ma anche Beetflejuice di Tim Burton.

Grazie ai suoi lavori ha vinto anche riconoscimenti importanti, che l’hanno portata a primeggiare tra le attrici più apprezzate del panorama cinematografico internazionale.

In questi anni aveva continuato a lavorare sia in TV che al cinema.

La vita privata di Catherine O’Hara di Mamma ho perso l’aereo

Sempre molto riservata, Catherine O’Hara era sposata nel 1992 con Bo Welch. Aveva due figli.

La notizia della sua morte si è diffusa piuttosto rapidamente e ha lasciato sgomenti i milioni di fan in tutto il mondo, che l’hanno sempre apprezzata e amata per i suoi lavori.

Nelle prossime ore quasi certamente emergeranno nuove notizie.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.