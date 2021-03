1 Madalina Ghenea è Sophia Loren

Proseguono senza sosta le riprese di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott, con protagonista Lady Gaga. Al cast stellare, dopo la pop star, Adam Driver e Al Pacino adesso si aggiunge anche Madalina Ghenea, che interpreterà niente meno che Sophia Loren! Come è noto la piccola tratterà l’omicidio di Maurizio Gucci, commissionato dall’ex moglie Patrizia Reggiani nel 1995.

A dare il volto ai due protagonisti sono proprio Driver e Gaga, che ormai già da diverso tempo sono in Italia per le riprese del film. Il lungometraggio infatti si gira tra Roma, Milano e il Lago di Como, e proprio da qualche ora gli attori sono tornati sul set nella Capitale, dove erano già stati avvistati qualche settimana fa.

Ad unirsi al cast di House of Gucci dunque c’è anche Madalina Ghenea, che come annunciato vestirà i panni di una giovane Sophia Loren. Proprio l’attrice è stata paparazzata in Via Condotti, dove è stata girata una scena del film, insieme ad Al Pacino, che interpreta invece Aldo Gucci. Queste le prime immagini provenenti dal set, che immortalano la Ghenea insieme a Pacino:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HOUSE OF GUCCI (@theguccimovie)

Pare dunque che tutto sia ufficiale: anche la Ghenea farà parte di House of Gucci e senza dubbio il pubblico attende con ansia di scoprire questo nuovo lavoro di Ridley Scott, che vedrà Lady Gaga come protagonista assoluta. Come ci stupiranno la cantante e Madalina? Non resta che attendere l’uscita della pellicola per scoprirlo.