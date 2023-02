Dopo Fedez, Rosa Chemical bacia anche Mara Venier

Sanremo

Debora Parigi | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Non è bastato il bacio a Fedez alla finale di Sanremo 2023, oggi Rosa Chemical ha baciato anche Mara Venier a Domenica In.

Sul palco dell’Ariston scatta il bacio tra Rosa Chemical e Mara Venier

Oggi la puntata di Domenica In è un appuntamento speciale direttamente dal palco dell’Ariston di Sanremo. Mara Vienier ospita tutti gli artisti che erano in gara in questa edizione del 2023 (tranne Anna Oxa che non ha voluto partecipare). E ovviamente è arrivato anche il momento per Rosa Chemical.

Il cantante torinese ha fatto molto parlare di sé già da prima che partisse il Festival con la sua canzone “Made in Italy” che parla di amore libero, relazioni aperte e OnlyFans. Ha fatto chicchierare quando, per la serata delle cover, si è presentato sul palco con in mano un sex toy. E ieri ha dato il meglio di sé twerkando su Fedez (seduto in prima fila), trascinandolo sul palco e infine baciandolo alla francese.

Proprio oggi Mara Venier ha parlato di quello che è successo ieri e gli ha detto che anche lei avrebbe voluto essere trascinata sul palco. Rosa Chemical ha risposto che ci aveva pensato, ma poi non sapeva come l’avrebbe presa e quindi ha preferito coinvolgere il marito di Chiara Ferragni, amico da molti anni.

La conduttrice ha anche detto che lei lo avrebbe pure baciato molto volentieri. A quel punto il pubblico in teatro ha urlato al bacio e quindi il cantante e la condutrrice si sono dati un bacio a stampo tra gli applaudi generali.

Potete rivedere tutto il momento su RaiPlay.