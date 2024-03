Maddalena Corvaglia non risponde a una domanda sull’ex amica Elisabetta (ma poi lancia una frecciatina)

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

Elisabetta Canalis Maddalena Corvaglia

In un’intervista di questi giorni Maddalena Corvaglia ha evitato una domanda sulla sua ex amica Elisabetta Canalis

Reduce dall’esperienza a Pechino Express, Maddalena Corvaglia in un’intervista al settimanale Gente ha glissato una domanda sull’ex collega e amica Elisabetta Canalis. Poi ha parlato anche della storia avuta con Enzo Iacchetti…

Maddalena Corvaglia evita una domanda su Elisabetta Canalis

Direttamente da Palma di Maiorca, dove si è trasferita un anno e mezzo fa con la figlia Jasmine (12 anni ndr), Maddalena Corvaglia è tornata a far parlare di sé. Stavolta per un’intervista concessa al settimanale Gente dove l’ex velina di Striscia la Notizia ha raccontato della sua relazione con Enzo Iacchetti, evitando però una domanda sull’ex amica Elisabetta Canalis.

Nel periodo della storia con Iacchetti, lui aveva 51 anni, lei 22 e il pettegolezzo si fece largo piuttosto rapidamente, è non mancarono considerazioni talvolta molto dure da parte del pubblico e non solo. Ma Maddalena Corvaglia si sentiva giudicata per questo. Lei ha affermato che di certo si trattava di una scelta criticabile e per questo è stata contestata. Poi però una stoccata: «Dall’altra parte, sul piatto, per le veline c’erano i calciatori, faceva più figo».

Così la giornalista Maria Elena Barnabi, che ha realizzato l’intervista, ha chiesto se questa frase di Maddalena Corvaglia avesse o meno il sapore di “frecciata” rivolta all’altra velina con la quale ha condiviso il bancone del TG satirico. Parliamo di Elisabetta Canalis. Per tanto tempo le due sono state amiche, poi qualcosa si è rotto e le due sono sempre state vaghe sull’argomento.

Dunque era rivolta a lei la frase sui calciatori, dato che Elisabetta Canalis nei primi anni 2000 ha avuto una relazione con Christian Vieri. A quanto pare però Maddalena Corvaglia ha preferito non tornare sulla faccenda, glissando così la domanda: «Di Elisabetta sinceramente non voglio parlare. Se ne è già parlato troppo, va bene così».

La showgirl quindi ha preferito non ritornare su questo argomento ed evitare di alimentare i gossip. Per tale ragione ha ripreso così il discorso su Enzino Iacchetti. Maddalena Corvaglia ha raccontato che la loro era una storia vera e si volevano davvero molto bene. Reputa il suo ex una persona molto intelligente, di spessore culturale e morale. Lei ne è rimasta colpita perché l’ha sempre visto diverso da tutti gli altri: «Gli piaceva il suo lavoro, ma con il mondo della tv non c’entrava nulla».

No comment, invece, su Elisabetta Canalis da parte di Maddalena Corvaglia!