No, Stash non è un nome d’arte! Il frontman dei The Kolors si chiama davvero così

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Marzo 2024

stash The Kolors

Forse non lo sapete ma Stash non è un nome d’arte! Tutto su questa curiosità e sul vero nome del frontman dei The Kolors

Rimarrete sconvolti (forse) dallo scoprire che Stash dei The Kolors si chiama davvero così. E no, non è un nome d’arte! A raccontare questa curiosità è stato lo stesso frontman a Verissimo.

Sapevate che Stash non è un nome d’arte?

Stash non tutti sanno ma all’anagrafe si chiama Antonio Alex Stash Fiordispino. Tutti noi però l’abbiamo sempre chiamato con il suo terzo nome, così come è sempre accaduto anche nel suo periodo scolastico e tra amici. Ma questo non doveva mai accadere in presenza di suo nonno Antonio!

A parlare di questo simpatico dettaglio è stato proprio il cantante durante la puntata di Verissimo. L’argomento è balzato fuori mentre il frontman dei The Kolors parlava di suo nonno, che si chiamava Antonio come lui: “Sai che davanti a mio nonno non mi si poteva chiamare Stash?”. Da qui la precisazione sul suo nome completo e un ricordo di quegli anni:

“Da bambino, a scuola anche le maestre, mi chiamavano sempre Stash. È sempre stato il nome che ho scelto io. Ma davanti a mio nonno che era Antonio Fiordispino, figlio di Umberto, non si poteva fare. La scena era che quando arrivavano i miei amici a casa io dovevo avvisarli di usare sempre il mio primo nome”.

Nel suo racconto Stash ha raccontato di aver vissuto per 10 anni della sua vita insieme ai suoi nonni, che gli ha fatto da secondo padre e delle volte ha preso anche il posto della figura genitoriale. Da lui ha sempre imparato ad avere progetti e un obiettivo da raggiungere: “Tanto di quello che mi ha insegnato io ce l’ho oggi e si riflette anche nel rapporto con le mie figlie”.

Un legame quello con suo nonno che è continuato nonostante la sua scomparsa. Stash infatti ha l’abitudine di dedicargli sempre una preghiera prima di qualsiasi lavoro che lo coinvolge, che si tratti di un concerto o intervista. Ha la sua foto nello zaino perché deve sentirlo sempre con sé.

E voi conoscevate questa curiosità sul nome di Stash e il rapporto con il nonno?