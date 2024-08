Dopo le nozze con Stefano Oradei, Manila Nazzaro sogna in grande! La conduttrice radiofonica, ex del GF Vip, ha ammesso di sognare un figlio a 46 anni: “Siamo pronti ad affidarci alla scienza”.

Manila Nazzaro sogna un figlio a 46 anni

Tra coppie scoppiate, rumor e pettegolezzi sui volti noti della TV e del web, una notizia ci arriva da Manila Nazzaro. La speaker radiofonica lo scorso maggio si è sposata con Stefano Oradei e ha parlato della possibilità di allargare la famiglia e avere un figlio a 46 anni.

L’ex Miss Italia è tornata a risplendere accanto a Stefano Oradei dopo la rottura dolorosa con Lorenzo Amoruso e il precedente matrimonio con Francesco Cozza, padre dei suoi due figli Nicolas e Francesco Pio.

Lo scorso maggio al settimanale Chi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei avevano confessato la volontà di avere un figlio insieme. Notizia questa che aveva emozionato i loro fan. Queste le parole pronunciate in quella circostanza: “Ci piacerebbe molto. Mio padre, quando ho partecipato a Miss Italia, nel 1999, mi ha ricordato che niente è impossibile. E quella frase lì me la sono portata ovunque“.

Recentemente le cose non sembrano essere cambiate e l’idea di diventare madre non sembra aver abbandonato Manila Nazzaro. In un’intervista concessa a Di Più TV l’ex concorrente del GF Vip ha fatto sapere: “Ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni“

La stessa ha fatto sapere ancora di essere disposta ad affidarsi pienamente ai medici e ai loro consigli: “Non è semplice diventare mamma ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci anche alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica“, ha concluso Manila Nazzaro.

Vedremo dunque se riuscirà a realizzare il suo sogno. Noi le facciamo il nostro in bocca al lupo!