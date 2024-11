Spunta un video che mostra cosa sarebbe successo in prima battuta nel backstage dopo la lite tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli.

Angelo Madonia, cosa è successo nel backstage dopo lo scontro

“Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia”, è bastata questa battuta di Selvaggia Lucarelli (che gli ha dato comunque un bel voto) per irritare Angelo Madonia durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Dalla sua Angelo Madonia si è complimentato con Federica Pellegrini mettendo però i puntini sulle “i”, dopo la frase di Selvaggia Lucarelli. La giudice del programma televisivo ha suggerito al ballerino di “non fare il rosicone”, che si trattava di una semplice battuta e che non avrebbe mai potuto dirlo seriamente. Non contento però l’insegnante di Ballando con le Stelle, ha risposto per le rime, rifilando il medesimo aggettivo alla Lucarelli. Sempre Selvaggia ha fatto sapere che questo suo comportamento avrebbe danneggiato la Pellegrini. Ma ancora una volta Angelo ha respinto ogni accusa, attaccando: “Tu danneggi la giuria”.

In seguito Angelo Madonia ha lasciato lo studio, visibilmente irritato, con Selvaggia Lucarelli basita per il suo comportamento. Anche Federica Pellegrini ha seguito il ballerino, che come mostrato da questo video si è subito scusato con la partner di ballo per quanto accaduto in studio.

Le scuse di Angelo Madonia a Federica Pellegrini #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/8pT9cqG9fH — Contrataque.it (@contrataquemag) November 24, 2024

Nonostante questo momento di scuse nel dietro le quinte, però, Alberto Matano ha rivelato cosa sarebbe accaduto subito che nel dietro le quinte. Secondo il conduttore infatti Madonia avrebbe evitato tutte le telecamere. E l’avrebbe fatto lasciando da sola Federica Pellegrini:

“(…) Quello che ho visto prima non mi è piaciuto. (…) Mi dicono che non ha fatto l’intervista. Perché è rimasta male per quanto successo”.

A queste parole Federica Pellegrini ci ha tenuto a intervenire. L’ex nuotatrice ha spiegato che sia lei che Madonia si trovavano ancora nel dietro le quinte. Anche se lei si sarebbe presentata da sola per parlare con la stampa.

Questo quello che sappiamo e abbiamo visto. Capiremo ora se oggi durante la puntata de La Volta Buona, che al lunedì dedica sempre spazio a Ballando con le Stelle, emergeranno dei nuovi dettagli sulla faccenda.