Questa sera a Ballando con le Stelle c’è stato un nuovo scontro tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli. Una battuta della giudice ha acceso la discussione, portando il ballerino a reagire male e abbandonare lo studio. Nel dietro le quinte è emerso il retroscena: “Ha evitato tutti”. Milly Carlucci è intervenuta: “Mediterà su quanto successo”.

La battuta mal digerita da Madonia

Stasera Angelo Madonia e Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle hanno dato del loro meglio, classificandosi addirittura secondi e accedendo alla semifinale. Hanno riscosso grandi apprezzamenti e voti alti anche dalla giuria, ma una battuta fatta da Selvaggia Lucarelli al maestro non è stata presa granché bene: “Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini – Madonia”.

Nonostante i 48 punti ottenuti in totale, è bastata questa frase ad accendere gli animi. Angelo Madonia però non si è lasciato scappare l’occasione di replicare:

“Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c’è questa crescita di voti perché è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto – io in particolare – che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza”.

A quel punto Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che le sue parole non volevano di certo essere allusiva: “Madonia non fare il rosicone. Era una battuta Ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È una battuta”.

Nonostante ciò però Madonia non è stato certamente a guardare e ha replicato per le rime: “La rosicona sarai tu che hai menzionata persone esterne”, indicando la fidanzata Sonia Bruganelli seduta tra il pubblico. Quando la giudice ha fatto notare che questo suo comportamento non faceva che danneggiare la Pellegrini, lui ha chiuso l’argomento con: “E tu danneggi la giuria”, per poi allontanarsi.

Selvaggia Lucarelli si è lamentata per il comportamento di Madonia: “Ma come si permette di salutarmi in quel modo? È l’unico che fa così”.

Cosa è successo dopo: “Ha evitato tutti”

In seguito Alberto Matano sebbene abbia deciso di dare il suo tesoretto a Federica Pellegrini e Angelo Madonia, sembra aver poco apprezzato l’atteggiamento dell’insegnante e l’ha fatto notare in studio:

“Speravo Milly dato che l’ho così sudato questo tesoretto, che fosse più leggero. Quello che ho visto prima non mi è piaciuto. Mi dicono che Federica Pellegrini è andata via e non ha parlato con i colleghi delle trasmissioni, compresa la mia e quella della Balivo. Mi dicono che non ha fatto l’intervista. Perché è rimasta male per quanto successo”.

Poco dopo però Federica Pellegrini è intervenuta spiegando che si trovavano ancora lì. Per quanto non abbia fatto l’intervista a differenza di altri, né lei né Angelo Madonia hanno abbandonato lo studio. La nuotatrice ha provato a metterci una pezza sopra, cercando di giustificare il tutto.

Alberto Matano dalla sua ha voluto non penalizzare Federica Pellegrini da queste vicende esterne e ha dato il tesoretto alla Divina. Nonostante tutto!

Intanto sui social ne è già nato un giallo!