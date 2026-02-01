La Regina del Pop si mette a nudo in una miniserie evento che promette di svelare i segreti della sua ascesa globale

Madonna ha appena siglato un contratto faraonico con il colosso dello streaming Netflix. Per la cifra capogiro di dieci milioni di dollari la popstar realizzerà una miniserie in sette episodi. Questo progetto sarà un viaggio intimo e senza filtri attraverso decenni di provocazioni e successi planetari. A Los Angeles parlano di un coinvolgimento totale dell’artista nella direzione creativa per garantire un’autenticità quasi brutale.

I primi passi di una giovane Louise Veronica Ciccone

La produzione Netflix intende ripercorrere i primi passi di una giovane Louise Veronica Ciccone tra i vicoli polverosi e i club sotterranei della New York degli anni Ottanta. Vedremo finalmente le immagini inedite di una ragazza determinata che dormiva nei seminterrati pur di conquistare un posto al sole nel panorama musicale internazionale. La narrazione metterà in luce come Madonna abbia sistematicamente sfidato ogni convenzione sociale trasformando radicalmente il linguaggio della cultura pop contemporanea. Non mancheranno i momenti difficili e le battaglie personali che hanno forgiato una costanza diventata leggendaria nel corso di una carriera lunga e sfolgorante.

Il debutto della serie Netflix è previsto per il 2027. Offrirà interviste esclusive ai collaboratori storici e mostrerà filmati mai visti prima d’ora provenienti direttamente dall’archivio privato e blindatissimo della cantante. Madonna intende mostrare come abbia ridefinito il ruolo delle donne nell’industria discografica diventando una pioniera dell’indipendenza artistica e finanziaria per le generazioni successive.

