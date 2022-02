1 La cover di Mahmood e Blanco

Sono ormai settimane che non si parla d’altro che di Mahmood e di Blanco. Da quando i due cantanti hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con la loro Brividi, hanno iniziato a scalare le classifiche italiane, e per loro è arrivato l’ennesimo successo. In queste ore intanto Alessandro e Riccardo hanno rilasciato anche una lunghissima intervista di ben 15 pagine a Vanity Fair Italia. Proprio sulla cover della rivista i due posano completamente nudi, e naturalmente lo scatto sta già facendo il giro del web. Ma leggiamo un estratto dell’intervista, e scopriamo la copertina del nuovo numero di Vanity Fair Italia, in edicola dal 23 febbraio. Il primo a prendere la parola è Blanco, che parlando della sua passione per la musica afferma:

“Scrivere musica mi ha cambiato la vita. Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori i cogl**ni e provarci, qualsiasi cosa sia. Per la musica ho rinunciato al calcio, ero difensore centrale, mi chiamavano “fabbro” e agli studi. Mollare la scuola è una cosa che, però, sconsiglio a chiunque: avere un’istruzione serve davvero. Agli inizi succedeva che ogni minuto libero scrivevo, che lavoravo in pizzeria per potermi pagare lo studio di registrazione, che ho cantato anche alla Sagra della Porchetta, spero non salti mai fuori il video perché ero ubriaco.

E ancora parlando dell’abbraccio che Blanco e Mahmood si sono scambiati a Sanremo, Riccardo aggiunge:

“È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompicogl**ni. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione”.

Ma non è tutto. Andiamo a scoprire cosa dichiara invece Mahmood.