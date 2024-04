Malgioglio il più invidiato d’Italia! Can Yaman arriva ad Amici 23 e gli fa una sorpresa (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Stasera ad Amici 23 Malgioglio è stato colto di sorpresa da Can Yaman, arrivato in studio per presentare la nuova fiction di Canale 5

Oggi durante la puntata di Amici 23 Malgioglio è stato chiamato a centro studio e ha indossato una benda. A sorpresa è arrivato Can Yaman e il giudice del talent per qualche istante è stato il più invidiato d’Italia! Cosa è successo.

La sorpresa per Malgioglio è Can Yaman!

Questa sesta puntata del Serale di Amici 23 non ci sta di certo annoiando, anzi! La serata è come sempre caratterizzata da dei momenti cruciali. Pensiamo per esempio alle osservazioni dei giudici (in particolare Cristiano Malgioglio) così come alle barre di Mida probabilmente dedicate all’ex Gaia o al momento prof!

Di solito tra la seconda e terza manche vediamo sempre il guanto di sfida tra professori. Per questa puntata però è stato anticipato tra la prima e la seconda e non sono mancate risate e divertimento! Cosa è successo poi? Ve lo sveliamo noi. A stemperare la tensione ci ha pensato Cristiano Malgioglio.

Il giudice ha dovuto raggiungere il centro dello studio, per volere della conduttrice Maria De Filippi. Poco dopo il paroliere ha ricevuto una benda rossa che ha dovuto indossare. Ma come mai tutto questo mistero? Semplicemente per tenere viva la puntata la conduttrice ha voluto mettere alla prova Cristiano Malgioglio, che il 23 aprile ha festeggiato il compleanno.

L'urlo di Cristiano davanti a Can Yaman: per sempre famoso! #Amici23 pic.twitter.com/Y6vhBvouuX — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 27, 2024

In cosa consisteva l’esame a cui è stato sottoposto? Praticamente indossare la benda stava a significare il dover indovinare la persona che, da lì a poco, sarebbe entrata in studio. A fare il suo ingresso è stato Can Yaman, che con simpatia è stato al gioco e ha stuzzicato la curiosità del giudice di Amici 23. Insomma una sorpresa più che apprezzata da Cristiano Malgioglio, che ha commentato poi entusiasta l’arrivo dell’attore. E come biasimarlo. Molto probabilmente in tanti sarebbero stati volentieri al suo posto!

Can Yaman è arrivato ad Amici 23 per presentare la seconda stagione di Viola come il mare, la fiction di Canale 5 che lo vede protagonista con Francesca Chillemi. Peraltro l’attore è impegnatissimo in questo periodo anche per le registrazioni della nuova serie Sandokan, che vedrà nel cast anche l’ex allievo di Amici, Samu Segreto.

Oltre a salutare Malgioglio e i giudici, prima di lasciare lo studio, Can Yaman ha anche speso belle parole per Maria De Filippi e Mediaset.