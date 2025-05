Ospite in radio a RDS Next, Nicolò Filippucci di Amici 24 ha confidato di avere avuto una cotta segreta nella scuola. Ma di chi si tratta? Ecco cosa ha risposto il cantante.

Nicolò Filippucci e la cotta segreta ad Amici 24

Nicolò Filippucci, tra i protagonisti più amati di questa edizione di Amici 24, ha recentemente fatto una rivelazione che ha attirato (e non poco) la curiosità del web. Durante un’intervista su RDS Next nello spazio Webboh Time, il cantante ha non solo parlato della polemica dopo la sua eliminazione e di un possibile progetto futuro con TrigNo.

In diretta radiofonica Nicolò Filippucci di Amici 24 ha lasciato intendere di aver avuto una cotta per qualcuno all’interno della scuola più famosa d’Italia. Prima un momento di esitazione, poi la risposta che ha acceso l’attenzione dei fan: “Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però”.

Una frase sfuggita quasi per caso, ma sufficiente a generare sospetti sulle piattaforme social. Chi ha fatto battere il cuore di Nicolò nella scuola di Amici 24? Tra qualche teorie di troppo e la ricerca di indizi, il popolo della rete si è lanciato nelle ipotesi più disparate. Tuttavia, Nicolò Filippucci è rimasto coerente nella sua riservatezza. Il cantante infatti ha evitato di fare nomi o dare conferme.

Peraltro sabato scorso, ospite a Verissimo, Silvia Toffanin ha provato a scavare più a fondo con la classica domanda “E l’amore?”. La risposta di Nicolò Filippucci di Amici 24 è stata chiara: “L’amore? Sono l’unico a non essersi fidanzato nella scuola, ma in realtà anche nella vita ho avuto poche relazioni. Non so bene il motivo, forse perché non era ciò che cercavo nel programma. Per me è qualcosa di importante, e forse non mi sono mai innamorato davvero”, ha detto.

Dunque l’allievo di Amici 24 ha ammesso di avere vissuto momenti intensi, ma di non avere mai provato il vero amore. E per quanto dopo il talent abbia confidato la sua “cotta segreta”, allo stesso tempo non ha voluto esporsi troppo. Chissà se un giorno verrà mai fuori il nome…