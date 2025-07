A L’Isola Mario Adinolfi ha avuto un malore ed è stato portato via in elisoccorso. L’episodio non è mai mostrato in TV

Mario Adinolfi ha perso 34 chili durante L’Isola dei Famosi, ma ha anche vissuto momenti estremi che non sono stati mostrati in TV. In particolare, ha avuto un malore notturno ed è stato portato via in elisoccorso. Ecco cosa ha rivelato a Fanpage.it.

Il malore di Mario Adinolfi a L’Isola mai mostrato

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha vissuto un’esperienza estrema, di cui in parte il pubblico non è stato testimone. Il giornalista e politico è sbarcato in Honduras con un peso iniziale di 221 chili.

Un numero si era ridotto: “Dal momento in cui sono uscito di casa il 3 maggio alla finale del 2 luglio, ho perso in totale 34 chili”, ha raccontato Mario Adinolfi a Fanpage.it. Solo durante il pre-isola ha eliminato 6-7 chili di liquidi, grazie alla dieta a base di riso e pollo.

Tuttavia, dietro questa trasformazione si nasconde un percorso durissimo, che Mario Adinolfi definisce senza mezzi termini “una vera Via Crucis”. Le condizioni ambientali tra umidità e alte temperature estreme hanno messo a dura prova il suo fisico. “Ci sono stati momenti di vera paura per me, perché il cambiamento è stato drastico e in un contesto invivibile”, ha confessato.

Tra le immagini che non sono andate in onda, Mario Adinolfi ha raccontato di diversi momenti difficili. In particolare ha citato un episodio di cui nessuno era a conoscenza fino a oggi: “Una notte sono stato prelevato e portato via dall’elisoccorso. Ho avuto un malore”. Il suo stato di salute ha richiesto l’intervento immediato dell’equipe medica: “Sono stato vegliato una notte intera dal dottor Goffredo Mezzanotte. A lui e a tutto lo staff medico va tutta la mia gratitudine. Mi hanno rimesso in piedi per permettermi il rush finale”.

Insomma non è stato così facile per Mario Adinolfi che, una volta tornato a casa è stato ricoverato in ospedale per dei controlli medici e lui stesso ha rivelato cosa è accaduto.