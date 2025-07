Poche ore fa Mario Adinolfi ha rivelato di essere ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore. Adesso l’ex naufrago è stato dimesso e ha rivelato per la prima volta cosa è accaduto e come sta ora.

Il racconto di Mario Adinolfi

Sono trascorsi alcuni giorni dalla finale de L’Isola dei Famosi e in queste ore gli ormai ex naufraghi hanno fatto rientro in Italia. Tuttavia per alcuni di loro il ritorno a casa non è stato dei migliori. In particolare Mario Adinolfi ha vissuto un momento non semplice e poche ore fa, dopo aver accusato un malore, ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale. Il giornalista tuttavia è già stato dimesso e, raggiunto da FanPage, ha rivelato cosa è accaduto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho avuto il crollo dell’impalcatura. Ero arrivato all’Isola con analisi perfette. Poi, il mio corpo – in particolare fegato e reni – ha fatto fatica a gestire il calo di peso. Arrivato in Italia, il caldo micidiale e la prima colazione fatta con cornetto e cappuccino hanno iniziato a darmi progressivamente fastidio. Ho avuto l’intelligenza di capire che il fastidio sarebbe diventato via via molto più problematico”.

A quel punto Silvia, moglie di Mario Adinolfi, lo ha prontamente portato in ospedale, dove i medici hanno deciso di tenerlo in osservazione per una notte. L’ex naufrago in merito aggiunge: “È stata una notte brutta, brutta, lì la situazione è precipitata con dolori atroci poi mi hanno rimesso in piedi”.

Ma come sta ora Mario? Ecco cosa dichiara lui: “Sono a letto e sto cercando di recuperare perché ho capito che adesso devo assolutamente staccare la spina. Il motorino è stato attaccato per troppo tempo, quindi rischio di bruciare la testata del motore. Ora starò con la mia famiglia”. Non resta dunque che fare i nostri migliori auguri di pronta guarigione ad Adinolfi, con la speranza che presto recuperi le energie.