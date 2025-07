Uno storico concorrente del Grande Fratello sarebbe stato contattato per l’edizione Gold del prossimo anno. Ecco chi è

Nella giornata di oggi si è diffuso un rumor in merito al fatto che uno storico ex gieffino sarebbe stato contattato dalla produzione per partecipare al Grande Fratello Gold. Ecco di chi si tratta.

Rumor sul Grande Fratello Gold

Come tutti ormai sanno, il Grande Fratello quest’anno dovrebbe avere due edizioni separate e conduttori diverse. La prima sarà interamente dedicata ai Nip, ovvero le persone non famose, e andrà in onda da settembre a dicembre sotto la guida di Simona Ventura.

La seconda versione, invece, si dice che sarà Gold e a capo potremo vedere Alfonso Signorini. Da gennaio ad aprile, quindi, molti ex concorrenti delle vecchie annate del reality potrebbero tornare a ripopolare la casa. Non solo i Vip più celebri e amati ma anche quei concorrenti che hanno fatto la storia del programma in qualche modo.

Oggi una nuova indiscrezione è arrivata da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram. All’interno delle proprie Stories ha scritto che la produzione avrebbe contattato Alessandro Calabrese, finalista dell’ultima edizione condotta da Alessia Marcuzzi nel 2015. Il gieffino era arrivato in finale classificandosi al quarto posto.

L’indiscrezione su un presunto concorrente del Grande Fratello Gold

Al momento si tratta solo e soltanto di indiscrezioni senza alcun tipo di certezza alla base. Dovremo aspettare ancora qualche tempo per scoprire che cosa accadrà perché anche se fosse stato contattato davvero potrebbe non accettare la proposta di partecipazione al Grande Fratello Gold.

La data di partenza, come menzionato poc’anzi, sarebbe fissata per gennaio 2026 quindi c’è molto tempo per poter formare il cast in tutta tranquillità. Vi aggiorneremo.