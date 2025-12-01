Come ottenere il passaporto dal 1° dicembre con le nuove regole, il costo e modalità di pagamento aggiornati.

Le nuove regole per il passaporto elettronico

Dal 1° dicembre 2025, ottenere il passaporto elettronico sarà più semplice, ma cambiano alcune regole importanti.

Con il nuovo decreto interministeriale pubblicato il 23 settembre 2025, sono previsti significativi aggiornamenti sul costo e sulle modalità di pagamento del passaporto ordinario.

Vediamo insieme nel dettaglio.

Il costo e come pagare

Come detto ci sarà un nuovo costo del passaporto elettronico. Il costo del libretto passa da 42,50 Euro a 42,70 Euro, mentre il contributo amministrativo rimane invariato a 73,50 Euro.

Il totale da pagare sarà quindi di 116,20 Euro, in linea con le normative europee sul passaporto elettronico (Regolamento CE 2252/2004). Le modifiche riguardano anche il metodo di pagamento: addio ai tradizionali bollettini postali, ora sarà obbligatorio utilizzare canali digitali.

Come pagare il passaporto dal 1° dicembre 2025? Da questa data, il pagamento dovrà essere effettuato tramite la Piattaforma Incassi di Poste Italiane, che è integrata con PagoPA, il sistema di pagamento elettronico ufficiale.

Questo nuovo sistema consente di tracciare i pagamenti e velocizzare l’intero processo di richiesta, evitando lunghe code e ritardi nelle Questure. Non è più necessario recarsi alle poste con il bollettino. I cittadini potranno pagare online, tramite l’app di Poste Italiane, o in tabaccherie e ricevitorie che supportano il sistema PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento).

Come richiedere passaporto

Passiamo quindi a come richiedere il passaporto. È necessario fornire nome e codice fiscale del richiedente, compresi i minori. Questi dati saranno inseriti al momento del pagamento, che può avvenire in uffici postali, banche, tabaccherie o tramite applicazioni online.

L’introduzione del pagamento digitale mira a semplificare la procedura e a garantire che ogni pagamento sia tracciato in modo preciso.

Con questa riforma, le questure italiane avranno un carico di lavoro ridotto, mentre i cittadini potranno richiedere il passaporto in modo più rapido e senza intoppi. Non dimenticate che i pagamenti effettuati prima del 1° dicembre con bollettino postale rimarranno comunque validi, ma da oggi sarà necessaria la nuova modalità.

Quindi se avete bisogno di un passaporto elettronico, la data da segnare in rosso è quella di oggi 1° dicembre 2025.

