I Maneskin continuano a macinare successi uno dopo l’altro e a dimostrarlo sono anche gli ultimi numeri (QUI nel dettaglio). In queste settimane la band si trova in giro per l’Europa a promuovere il proprio progetto. Ieri il gruppo si è esibito in Polonia in occasione del Polsat SuperHit Festiwal 2021. Proprio in questa circostanza i componenti del quartetto hanno voluto lanciare un forte messaggio a supporto del mondo LGBTQ+ durante il mese del Pride.

Così Damiano David e Thomas Raggi al termine dell’esibizione sulle note di I Wanna Be Your Slave si sono baciati sulle labbra. A seguire il frontman della band ha detto delle parole importanti, prima di lasciare il palco:

«Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso baciare in questo modo senza aver alcun tipo di paura. E pensiamo anche che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi cavolo vogliono. Grazie Polonia e ricordate che l’amore non è mai sbagliato».

Equal rights for the LGBTQIA+ community 🏳️‍🌈.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG 💜 pic.twitter.com/dmbFukYQEK — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021

Dichiarazioni e un gesto, quello dei Maneskin, che in un Paese come la Polonia, in cui sono presenti le Free LGBT zone, non passa di certo inosservato e fa riflettere. Di recente, come raccolto anche da Biccy, Damiano ha detto:

«Sì, mi piacciono le donne. Ho avuto storie anche con ragazze più grandi. Il fatto che molti pensano che sia omosessuale? Non mi dà fastidio se qualcuno pensa che sono gay. Perché mai dovrebbe? Dovrei essere arrabbiato? No, che ognuno pensi quello che vuole».

E sempre durante il mese del Pride i Maneskin sono stati protagonisti anche di un’intervista a Vanity Fair, dove hanno sottolineato l’importanza di essere liberi. Continua…