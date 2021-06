1 Nuovo traguardo per i Maneskin

Prosegue inarrestabile il successo dei Maneskin in tutto il pianeta. Come è ormai ben noto dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 l’amata band ha attirato l’attenzione mondiale, iniziando a scalare non sono le classifiche italiane ed europee, ma anche quelle americane. Il gruppo ha così superato artisti del calibro di Taylor Swift e Justin Bieber, diventando un vero e proprio fenomeno. Ma non solo. Damiano David e i suoi compagni hanno anche conquistato Miley Cyrus, che qualche giorno fa ha iniziato a seguire la band su Instagram! Come se non bastasse si mormora anche che dopo la fine della collaborazione con Marta Donà, il nuovo manager del gruppo possa essere nientemeno che Simon Cowell, l’inventore di X Factor!

Pare dunque che i Maneskin stiano vivendo un sogno e attualmente hanno gli occhi del mondo puntati addosso. Nel mentre i fan si chiedono già quali novità ci siano in arrivo, e senza dubbio le aspettative non verrano deluse. Intanto alcune ore fa la band ha segnato un nuovo importante traguardo, stavolta in Svezia! Damiano e i suoi compagni infatti si sono esibiti nel corso del festival Lotta på Liseberg, presentando ben due brani. Gli ex concorrenti di X Factor sono stati così i primi italiani a salire sul palco della nota manifestazione, ma non solo! Zitti e Buoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest 2021, è stata certificata Oro, segno dunque che il pezzo ha conquistato l’Europa intera. Ecco l’annuncio del gruppo sui social:

“Zitti e Buoni certificata Oro in Svezia. Grazie mille”.

Ennesimo traguardo raggiunto dunque per i Maneskin, che ancora una volta si confermano gli artisti del momento! Ma come ci stupirà la band nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre qualche giorno fa a commentare la vittoria del gruppo all’Eurovision Song Contest 2021, e dell’eventualità di un featuring, è stato Mahmood. Andiamo a rivedere le dichiarazioni del cantante in merito.