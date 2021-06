1 La scoperta dei fan dei Maneskin

Non si arresta il successo dei Maneskin. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e dopo aver conquistato l’Eurovision Song Contest, la band sta scalando le classifiche non solo europee, ma anche mondiali. In America infatti il gruppo ha superato nomi del calibro di Taylor Swift e Justin Bieber, attirando l’attenzione di nientemeno che di Miley Cyrus! La celebre artista infatti ha anche iniziato a seguire gli ex concorrenti di X Factor su Instagram, arrivando anche a condividere nelle sue storie un loro video! Nel mentre i fan sognano già una collaborazione tra la cantante di Midnight Sky e Damiano David e i suoi compagni, e non è escluso che in futuro possa arrivare un featuring.

Nel frattempo la band ha gli occhi del mondo puntati addosso, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare grosse novità. Come ormai è noto, il gruppo ha deciso di interrompere la collaborazione con Marta Donà, e sembrerebbe che il prossimo manager potrebbe essere nientemeno che Simon Cowell, inventore di X Factor! Come se non bastasse i fan stanno scavando a fondo nel passato dei 4 artisti, e in queste ore è emerso uno scatto che sta facendo discutere il web.

Una fanpage dei Maneskin infatti ha trovato una vecchia foto dei genitori di Damiano David, Rosa Scognamiglio e Daniele David, mentre erano in Cina per una vacanza. A quel punto i fan hanno anche notato le somiglianze col cantante. Proprio la mamma sfoggia una folta chioma di capelli castani e ricci che ricordano proprio i capelli di Damiano. I tratti del suo viso allungati sembrano invece appartenere al papà. Ecco lo scatto che sta facendo il giro del web:

