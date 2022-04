1 Le offese a Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha sempre avuto le idee molto chiare sul rapporto tra Barù e Jessica Selassié e della conseguente esistenza dei “Jerù“. Ne aveva già parlato nel corso di una diretta suoi suoi profili social: “Jessica è una ragazza pazzesca. Sono solo un po’ non contenta del fatto che lei credesse troppo in Barù e questo lo voglio dire, perché io non ho mai visto l’esistenza dei Jerù. Vedevo che secondo me c’era qualcosa di più giocato che di reale, però da parte di Jessica c’era una grande sincerità, quindi mi è dispiaciuto vederla molto giù tantissime volte“.

L’ex gieffina, poi, è tornata a parlarne poche ore fa nel programma “Non succederà più” di Giada Di Miceli, come riporta anche il sito Isa e Chia:

“Non so se Jessica ha ancora il pallino per Barù, spero di no. I Jerù non sono mai esistiti. Perché non è mai esistita la coppia. A me Barù sta molto simpatico, specifico. Il rapporto tra me e lui è molto easy. Un bellissimo acquisto della Casa.

Sempre molto rispettoso, disponibile. Umanamente parlando molto generoso. Al di là del pensiero di ciascuno io avevo già detto che i Jerù non esistono. Dicevo che stavano mandando aerei e sprecando i soldi. Un minimo di esperienza ce l’ho. Io vedevo una bellissima amicizia, come quella tra me e Aldo. Un po’ diversa perché Jessica era presa“.

Le offese a Manila Nazzaro

Alcuni fan dei Jerù non hanno per nulla gradito le esternazioni di Manila Nazzaro e hanno lanciato offese molto pesanti all’ex gieffina. Qui sopra, infatti, possiamo vedere alcuni dei commenti che ha pubblicato. Ovviamente si tratta soltanto di una piccola porzione del fandom e in molti si sono dissociati. Questo il commento della vippona:

Cari Jerù sani… Cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita. Fatevi curare da uno bravo.

Continua…